Itālijas premjerministre Džordža Meloni atzinusi zaudējumu referendumā par tiesu sistēmas reformu, kas tika uzskatīts par viņas vadības pārbaudi pirms nākamgad gaidāmajām parlamenta vēlēšanām.
"Itālijas tauta ir izteikusies. Un mēs šo lēmumu respektēsim," video platformā "Instagram" pauda premjere.
Meloni gan arī norādīja uz "garām palaistu iespēju modernizēt Itāliju", taču sacīja, ka plāno turpināt "strādāt tautas labā".
Premjere jau iepriekš bija izslēgusi iespēju, ka zaudējuma gadījumā varētu atkāpties no amata.
Iekšlietu ministrijas dati liecināja, ka īsi pirms balsu skaitīšanas beigām skaidri vadībā bija "nē" nometne ar 53,8%, bet 46,2% atbalstīja reformu.
Reformā tika ierosināts nodalīt tiesnešu un prokuroru karjeras ceļus saskaņā ar praksi lielākajā daļā Eiropas valstu.
Tā arī paredzēja ieviest jaunas pašpārraudzības iestādes abām grupām, un to locekļu iecelšanā būtu iesaistīts parlaments.
Kritiķi apgalvoja, ka tas pavērtu iespēju politiķiem iegūt lielāku ietekmi uz personāla lēmumiem.
Neraugoties uz zaudējumu referendumā, Meloni partija "Fratelli d'Italia" (FdI; "Itālijas brāļi") aptaujās ievērojami apsteidz visas pārējās partijas.
