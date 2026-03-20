Latvijā veikalos 60% gadījumu cenas ir norādītas neatbilstoši, tāpēc Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) trīs komersantiem kopā piemērojis 1000 eiro soda naudu, informē PTAC, atsaucoties uz datiem, kas iegūti, monitorējot cenas.
No 2026. gada janvāra PTAC turpina veikt tirgus uzraudzību, gan vērtējot zemo cenu groza produktu piedāvājumu, gan veicot pārbaudes, lai pārliecinātos par cenu atbilstību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" prasībām.
Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka patērētājam pirms pirkuma veikšanas ir tiesības saņemt pilnīgu informāciju par preces cenu. Savukārt noteikumi paredz, ka cena norādāma tā, lai tā būtu nepārprotama, viegli identificējama un skaidri salasāma un lai patērētājam būtu pilnīgi skaidrs, uz kuru preci tā attiecas.
PTAC cenu norādīšanas pārbaudes iepriekš plāno, vienlaikus ņemot vērā arī sūdzības, kas saņemtas no patērētājiem. Pārbaužu laikā secināts, ka 60% no pārbaudītajām cenām ir neatbilstošas.
Biežāk konstatēts, ka
nav norādīta pārdošanas cena pārtikas precēm, apģērbam, mājdzīvnieku barībai un citām precēm,
nav norādīta mērvienības cena vai arī tā aprēķināta nekorekti. Piemēram, precēm, kurām nebija norādīta pārdošanas cena, nebija minēta arī mērvienības cena. Tāpat samaksa par pirkumu nav noteikta pareizi — cena pie preces atšķiras no tās, ko pieprasa maksāt pie kases.
PTAC ir sācis lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā un četros gadījumos ir pieņēmis lēmumus. Kopējais soda apmērs ir 1000 eiro.
Aģentūrai LETA PTAC norādīja, ka lēmumi attiecās uz trim komersantiem, vienam komersantam sods piemērots atkārtoti. Katra pārbaude ar konstatētajām neatbilstībām ir atsevišķa lieta un tās ietvaros pieņemts lēmums administratīvā procesa sākšanai. Veikalu skaits neietekmē lēmuma pieņemšanu.
Uzņēmumus, kuros konstatēti pārkāpumi, PTAC neatklāj.
Lai arī turpmāk veiksmīgi turpinātu cenu monitoringu, PTAC aicina patērētājus ziņot gadījumos, ja tirdzniecības vietā nav pieejami zemo cenu groza produkti, tiek piedāvātas maldinošas atlaides, kā arī, ja tiek īstenotas citas maldinošas akcijas, atlaides vai izpārdošanas.
Pērnā gada 27. maijā ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas iepriekšējais izpilddirektors Noris Krūzītis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes iepriekšējais priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure, biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, Liepiņa un citi partneri parakstīja memorandu par pārtikas cenu samazināšanu.
Ekonomikas ministrijas izvirzītais mērķis bija panākt 20% samazinājumu nepieciešamākajām pārtikas preču grupām, kā arī panākt Latvijas pārtikas produktu īpatsvara pieaugumu veikalos.
Memorands paredz zemo cenu pārtikas groza ieviešanu, cenu salīdzināšanas rīka ieviešanu, kā arī vietējās izcelsmes produktu īpatsvara palielināšanu veikalos.
Tostarp zemo cenu pārtikas groza izveide paredz, ka desmit preču kategorijās katrā jānodrošina vismaz viens produkts ar zemāko cenu kategorijā un ar zināmu regularitāti produkti jāmaina pret citiem produktiem no tās pašas kategorijas.
Aptauja
Kā jūs visbiežāk taupāt naudu ikdienā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu