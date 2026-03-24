Izraēla pārliecināja ASV sākt karu pret Irānu, pamatojoties uz izlūkdienestu novērtējumiem par iespējamu masu sacelšanos valsts iekšienē, vēsta laikraksts "New York Times", atsaucoties uz avotiem.
Kā bija paredzēts plānā, ar ko Izraēlas izlūkdienesta "Mossad" direktors Davids Barnea iepazīstinājis Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, Izraēlas izlūkdienesti varētu mobilizēt Irānas opozīciju protestiem jau dažas dienas pēc karadarbības sākuma. Šis plāns tika prezentēts arī Amerikas pusei Netanjahu vizītes laikā Vašingtonā janvāra vidū. Kā norāda "New York Times", gan Netanjahu, gan ASV prezidents Donalds Tramps pieturējušies pie optimistiskā scenārija. Viņi uzskatīja, ka Irānas vadības likvidēšana un virkne izlūkošanas operāciju varētu izraisīt masu sacelšanos un ātri izbeigt karu. Tiesa, gan Savienotajās Valstīs, gan Izraēlā "Mossad" scenārijs izsaucis arī skeptiskus vērtējumus, norāda izdevuma sarunu biedri. ASV militārpersonas brīdināja Trampu, ka irāņi neizies protestēt ASV un Izraēlas triecienu laikā. Rezultātā pieņēmums par iespējamu plaša mēroga sacelšanos kļuva par vienu no galvenajām kļūdām kaujas operācijas sagatavošanā, norāda "New York Times".
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu