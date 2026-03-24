Vācijas Federālā tiesa pirmdien noraidīja vides aktīvistu organizācijas iesniegto prasību pret autoražotājiem "BMW" un "Mercedes-Benz", ar kuru bija paredzēts aizliegt jaunu ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotu automobiļu tirdzniecību pēc 2030. gada.
Prasību bija iesniegusi organizācija "Deutsche Umwelthilfe", kas vēlējās panākt, lai ar tiesas nolēmumu tiktu aizliegts uzņēmumiem pārdot jaunas ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotas automašīnas pēc 2030. gada novembra. Šīs tiesas prāvas pamatā bija jautājums, vai uzņēmumiem var pieprasīt noteikt šādu aizliegumu neatkarīgi no spēkā esošajiem valsts noteikumiem. Lietu ierosināja trīs "Deutsche Umwelthilfe" izpilddirektori, pamatojoties uz pašnoteikšanās tiesībām, kas ir nostiprinātas Vācijas pamatlikumā. Viņi apgalvoja, ka, turpinot ražot ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotus transportlīdzekļus, "BMW" un "Mercedes-Benz" patērē nesamērīgi lielu daļu no globālajām un valstu oglekļa dioksīda kvotām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu