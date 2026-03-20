Valsts policija (VP) saistībā ar raidījumā "Bez Tabu" izskanējušo informāciju par iespējamu policistu neētisku rīcību Jelgavā sākusi atkārtotu dienesta pārbaudi, informē VP.
Ņemot vērā sižetā atklātos apstākļus, VP priekšnieks Armands Ruks uzdevis pārbaudi veikt Iekšējās kontroles birojam. Viņš uzsver, ka pēc redzētā, tostarp vienas amatpersonas komunikācijas ar žurnālistu, ir skaidrs — šāda rīcība nav savienojama ar dienestu policijā.
"Pēc sižetā redzētā, tostarp vienas amatpersonas attieksmes un komunikācijas ar žurnālistu, ir nepārprotami skaidrs – šādiem cilvēkiem nav vietas Valsts policijā. Ņemot vērā jaunatklātos apstākļus, ir uzsākta jauna dienesta pārbaude. Tā tiks veikta likumā noteiktajā kārtībā, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka piemērojamie sodi šīm amatpersonām būs bargi," norāda Ruks.
Viņš arī aicina sabiedrību ziņot par iespējamiem policistu pārkāpumiem, uzsverot, ka policija turpina darbu pie dienesta attīrīšanas. Kopš 2020. gada par disciplinārpārkāpumiem no dienesta atbrīvoti 47 darbinieki.
Vienlaikus trīs policistu rīcība tiek vērtēta arī administratīvā pārkāpuma procesos par sabiedriskās kārtības traucēšanu.
Kā ziņots, raidījums "Bez Tabu" vēstīja, ka vairāki Jelgavas policisti, iespējams, alkohola reibumā, videozvanā draudējuši un centušies ietekmēt kriminālprocesā cietušo personu.
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
