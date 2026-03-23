Sestdien Madonas novada Praulienas pagastā notikušajā avārijā nevienam no abiem bojāgājušajiem autovadītājiem nav bijis tiesību, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijas (VP) Vidzemes reģiona pārvaldē.
Jau ziņots, ka Praulienas pagastā uz autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona sadūrās automašīnas "BMW" un "Toyota Hilux".
Notikuma vietā gāja bojā 2000. gadā dzimušais "BMW" vadītājs un 1990. gadā dzimušais "BMW" pasažieris. Savukārt no gūtajām traumām 1981. gadā dzimušais "Toyota Hilux" vadītājs nomira ārstniecības iestādē.
VP apliecināja, ka abu transportlīdzekļu vadītājiem nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un patlaban tiek izmeklēti visi negadījuma apstākļi. Saistībā ar iespējamu alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošanu policija norādīja, ka ir nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze. Tās rezultāti tiks saņemti kopā ar pārējiem ekspertīzes atzinumiem.
Tāpat kriminālprocesā tiks izvērtēta arī publiskajā telpā izplatītais video saistībā ar negadījuma vietu un tajā redzamajiem apstākļiem.
Sestdienas vakarā sociālajos medijos un saziņas vietnēs plaši izplatījās vairāki video, kur redzama avārijas vieta, sadursmē sadauzītie transportlīdzekļi, kā arī avārijā cietušie.
Kā liecina video, to filmējis kāds vīrietis, kurš braucis garām notikuma vietai un devies apskatīt situāciju, to iemūžinot video. Materiālā redzams, ka tā autors apstaigā divas sasistās automašīnas, paskatās uz cietušajiem, viens no kuriem vēl kustējies, taču uzreiz nav sniedzis pirmo palīdzību, to gan solot izdarīt.
Citā video redzams, ka notikuma vietā piestājuši vēl pāris auto un cilvēki apskata notikuma vietu.
Saskaņā ar Krimināllikumu, personai ir jāsniedz palīdzība cilvēkam, kas atrodas dzīvībai bīstamā stāvoklī.
