No amata atstādināts ar kriminālizmeklēšanu saistītais Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics, informēja ministrijā.
Kā aģentūru LETA informēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara (JV) padomniece Sabīne Spurķe, Balševics atstādināts, "ņemot vērā sabiedrības intereses saistībā ar publiski izskanējušu informāciju par iespējamu iesaisti informācijas tehnoloģiju iepirkumu ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgā nodošanā".
"Izmeklēšanas ietvaros svarīgi ir nodrošināt visu likumpārkāpumos iesaistīto personu saukšanu pie atbildības.
VARAM un Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) pilnībā sadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm. Šobrīd kriminālprocesa ietvaros tiesībsargājošās iestādes ir vērsušās pie vairākām ministrijas un VDAA amatpersonām," norāda Čudars.
Viņš informēja, ka ir pieprasīta informācija par ministrijā un tās padotības iestādēs strādājošo personu statusu kriminālprocesā vai piemērotajiem ierobežojumiem.
Ministrijā skaidro, ka iestādes vadītājs var uz laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu mēnesi, atstādināt ierēdni no amata pienākumu pildīšanas, pārtraucot darba samaksas izmaksu no atstādināšanas dienas, ja tas nepieciešams sabiedrības interešu, drošības vai veselības aizsardzībai.
Nepamatotas atstādināšanas gadījumā ierēdnim izmaksā darba samaksu par visu atstādināšanas periodu.
Savukārt Balševics uzskata, ka pieņemtais lēmums par viņa atstādināšanu ir piesardzības solis, kas vērsts uz to, lai novērstu jebkādas iespējamās šaubas un reputācijas riskus, kā arī lai nodrošinātu objektīvu situācijas izvērtēšanu.
Viņš aģentūrai LETA pauda, ka ir ieinteresēts pilnīgā un caurskatāmā apstākļu noskaidrošanā. Viņš sadarbojoties, lai pēc iespējas ātrāk būtu izdarāmi skaidri secinājumi.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts VARAM Valsts sekretārs Balševics, VDAA amatpersona un uzņēmējs.
Savukārt Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā par iespējamu krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos valsts pārvaldes IT iepirkumos apcietinājums piemērots trim personām, no kurām viena ir valsts amatpersona, aģentūru LETA informēja VP.
Valsts policijas preses paziņojumā teikts, ka policija īstenojusi procesuālās darbības EPPO sāktajā kriminālprocesā, veicot apjomīgu aizturēšanas operāciju un likvidējot organizētu noziedzīgu grupu, aizdomās par pārkāpumiem valsts iepirkumu procedūrās saistībā ar IT sistēmu iegādi valsts iestādēm. Procesuālo darbību laikā Rīgā un Rīgas reģionā policija ar sadarbības partneriem aizturējusi 21 personu, tostarp arī valsts amatpersonas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu