Otrdienas rītā ugunsgrēkā Limbažu novadā bojā gājuši divi cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 10.43 VUGD saņēma izsaukumu uz Limbažu novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāva dzīvojamā mājā. Notikumā dega istaba un tajā esošā gulta 20 kvadrātmetru platībā, un ugunsgrēkā bojā gāja divi cilvēki.
Notikuma vietā strādāja arī Viļķenes pašvaldības ugunsdzēsēji.
Plkst. 15.11 saņemts izsaukums uz Ernesta Birznieka-Upīša ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 20 kvadrātmetru platībā. Ar autokāpņu palīdzību no ēkas izglābti divi cilvēki, bet vēl seši cilvēki evakuēti.
Neilgi pēc plkst. 18 saņemts izsaukums uz Ķīpsalas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pagrabstāvā dega sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējušies 100 cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī glābēji dzēsa 32 kūlas ugunsgrēkus, no tiem lielākie reģistrēti Cēsu novada Līgatnes pagastā divu hektāru platībā, kā arī Ķieģeļu ielā Jēkabpilī, Limbažu novada Liepupes pagastā un Aizkraukles novada Aiviekstes pagastā viena hektāra platībā.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēmis 88 izsaukumus — 53 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 32 bija kūlas ugunsgrēki, 19 uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu