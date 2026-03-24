Latvijas kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane otrdien Norvēģijā Pasaules kausa finālposma slaloma sacensībās izcīnīja 15. vietu.
Finālposmā Norvēģijā startēja šīs Pasaules kausa sezonas 24 labākās sportistes, uzvaru svinot amerikānietei Mikeilai Šifrinai, kura jau iepriekš bija nodrošinājusi Mazo kristāla globusu šajā disciplīnā. Slaloma disciplīnā viņa par sezonas čempionu kļuvusi deviņas reizes, bet savu sesto Lielo kristāla globusu viņa var nodrošināt trešdien.
Otrās vietas ieguvēja šveiciete Vendija Holdenere zaudēja 1,32 sekundes, bet vēl četras sekundes simtdaļas summā lēnāka bija vāciete Emma Aikere.
Ģērmane pēc pirmā brauciena bija 14. vietā, bet otrajā uzrādīja 12. rezultātu, taču summā pakāpties neizdevās. No Šifrinas latviete atpalika 3,45 sekundes, bet pirmais desmitnieks bija nepilnu četru sekundes desmitdaļu attālumā.
Kopvērtējumā slalomā otrdienas jubilāre Ģērmane nodrošināja 13. vietu, kas viņai ir karjeras rekords.
Visu disciplīnu summā Ģērmane, kura startē tikai slalomā, ierindojās 44. pozīcijā.
Pirms trešdienas milzu slaloma sacensībām Šifrinu un Aikeri kopvērtējumā šķir 85 punkti. Par uzvaru pienākas 100 punkti, bet par otro vietu — 80, tādējādi Aikerei, lai iegūtu Lielo kristāla globusu, trešdien ir jāuzvar, bet Šifrinai jāpaliek bez punktiem.
Ģērmane šosezon slaloma disciplīnā startēja septiņos no deviņiem posmiem un četros iekļuva pirmajā desmitniekā, bet vienās sacensībās nefinišēja.
Iepriekšējā posmā Zviedrijā Ģērmane slaloma sacensībās izcīnīja sesto vietu, kas ir visu laiku augstākā pozīcija neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas vēsturē.
