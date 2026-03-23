Valsts policija rīko regulāras patruļas un cilvēku pārbaudes, lai nodrošinātu un uzturētu kārtību Stacijas laukuma apkārtnē, Rīgā. Preventīvās pārbaudes rezultējušās gan ar aizturētām meklēšanā izsludinātām personām, gan izņemtām narkotiskajām vielām, kā arī vispārējās sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanos.
Arī šogad Valsts policija turpina regulāras patruļas Stacijas laukuma apkārtnē. No šā gada 1. marta līdz 16. martam Valsts policija veica septiņas patruļas, kuru laikā uzsākti 30 administratīvo pārkāpumu procesi, pārbaudītas 170 personas, no tām četras bijušas meklēšanā.
Taču no gada sākuma līdz 1. martam Valsts policija Stacijas laukuma apkārtnē veikusi 28 patruļas. Šo patruļu laikā pārbaudītas 830 personas, no kurām 16 personas bija meklēšanā. Šajā laika posmā uzsākti 112 administratīvo pārkāpumu procesi un trīs kriminālprocesi.
Likumsargi ne tikai uzrauga sabiedrisko kārtību un drošību, bet arī īsteno profilaktiska rakstura pārbaudes, iesaistot dažādas Valsts policijas struktūrvienības no kriminālpolicijas, kārtības policijas, kā arī kinologus.
Valsts policija arī turpmāk rīkos patruļas un preventīvās pārbaudes šajā apkārtnē, lai nodrošinātu kārtību un mazinātu nekārtības.
Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot par pārkāpumiem arī turpmāk un izsaka pateicību par līdzcilvēku iesaisti.
