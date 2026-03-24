Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā aizvadītajā naktī un šorīt nogalināti pieci cilvēki, paziņojušas amatpersonas.
Trauksmes sirēnas naktī skanēja visā Ukrainā, ziņo varasiestādes. Triecienos Poltavas apgabalā nogalināti divi cilvēki, un pa vienam bojāgājušajam ir Harkivā, Hersonā un Zaporižjā.
Uzbrukumu priekšvakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā dienišķajā televīzijas uzrunā brīdināja, ka izlūkdienestu informācija liecina, ka "krievi, iespējams, gatavo masveida triecienu".
Harkivā drons šorīt trāpīja vilcienam, un trieciena rezultātā gāja bojā 61 gadu vecs vīrietis, kurš atradās vilcienā, paziņojusi Harkivas apgabala prokuratūra.
Arī Hersonā dzīvību zaudējis viens cilvēks, ziņoja Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Jaroslavs Šanko.
Krievijas raķešu un dronu triecienos Poltavas apgabalā bojātas dzīvojamās ēkas un viesnīca, izcēlies ugunsgrēks, platformā "Telegram" paziņoja apgabala kara administrācijas vadītājs Vitālijs Djakivničs. "Diemžēl uzbrukuma rezultātā divi cilvēki gāja bojā un septiņi tika ievainoti," viņš piebilda.
Tikmēr raķešu un dronu triecienos Zaporižjā nogalināts viens cilvēks un pieci ievainoti, informēja Zaporižjas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš piebilda, ka bojātas sešas daudzdzīvokļu ēkas un divas privātmājas, veikals, nedzīvojamās ēkas un rūpnieciskās infrastruktūras objekts.
Krievija ar droniem un artilēriju vairāk nekā 20 reizes uzbruka arī diviem Dņipropetrovskas apgabala rajoniem. Tika ievainota kāda 76 gadus veca sieviete, kura hospitalizēta, atklāja apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Ganža.
Sumos ievainots 65 gadus vecs mikroautobusa vadītājs, kad viņa transportlīdzeklim trāpīja drons. Tobrīd neviens cits cilvēks autobusā neatradās.
Pēc Krievijas triecieniem Ukrainai atvienots Moldovas galvenais elektroenerģijas savienojums ar Eiropu
Pēc Krievijas triecieniem Ukrainai atvienota Moldovas galvenā elektroapgādes līnija ar Eiropu, otrdien paziņojusi Kišiņeva.
Moldova importē elektroenerģiju no kaimiņvalsts Rumānijas, galvenokārt izmantojot elektroapgādes līniju, kas iet caur Ukrainas dienvidiem.
"Triecieni aizvadītajā naktī atslēdza Moldovas galveno elektroenerģijas savienojumu ar Eiropu. Ir izveidoti alternatīvi maršruti, taču situācija joprojām ir nestabila," platformā "X" paziņoja Moldovas prezidente Maija Sandu, uzsverot, ka par šo situāciju ir atbildīga vienīgi Krievija.
Starp izmantotajiem alternatīvajiem maršrutiem ir četras citas starpsavienojuma līnijas starp Rumāniju un Moldovu, platformā "Telegram" paziņoja valdība.
"Mēs aicinām sabiedrību saprātīgi izmantot elektroenerģiju pīķa stundās, lai izvairītos no elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu pārslodzes," paziņoja valdība.
Moldovas Ārlietu ministrija nosodīja Krievijas uzbrukumus: "Šīs darbības grauj reģionālo energoapgādes drošību un apdraud kritisko civilo infrastruktūru."
Isakčas-Vulkanešti elektrolīnijas darbība tika traucēta arī janvāra beigās. Arī toreiz to ietekmēja traucējumi Ukrainas elektrotīklā. Moldovas galvaspilsēta un citas pilsētas uz vairākām stundām palika bez elektrības, un satiksme un robežšķērsošana tika pārvaldītas manuāli.
Moldova pati ražo elektroenerģiju, bet izmanto arī importēto elektroenerģiju, galvenokārt no kaimiņvalsts Rumānijas.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
