ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņojis, ka pēc "ļoti labām un produktīvām sarunām" ar Teherānu devis rīkojumu apturēt iespējamos triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai.
Tramps piebildis, ka sarunas šonedēļ turpināšoties.
Starp ASV un Irānu "pēdējo divu dienu laikā bija ļoti labas un produktīvas sarunas par pilnīgu un galīgu mūsu domstarpību atrisināšanu Tuvajos Austrumos," pirmdienas rītā paša sociālās saziņas vietnē "Truth Social" pavēstījis prezidents.
Viņš piebildis, ka pamatojoties uz šo sarunu toni, devis rīkojumu Kara ministrijai atlikt visus triecienus Irānas spēkstacijām un enerģētikas infrastruktūrai uz piecām dienām un ka tie esot atkarīgi no turpmākajām sarunām.
Strauji sarūk naftas cenas
Naftas cenas pasaules tirgū pirmdien samazinājās par vairāk nekā 14% saistībā ar ASV prezidenta Donalda Trampa lēmumu apturēt iespējamos triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai.
"Brent" markas jēlnaftas cena samazinājusies par vairāk nekā 14% līdz 96 ASV dolāriem par barelu, un arī WTI markas jēlnaftas cena sarukusi par vairāk nekā 14% līdz 84,37 dolāriem par barelu.
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
