Leģendārais cīņas mākslas meistars un aktieris Čaks Noriss ir aizgājis mūžībā, par to "Instagram" kontā paziņojusi viņa ģimene.
Ģimenes izplatītajā paziņojumā norādīts, ka Noriss miris negaidīti, būdams tuvinieku lokā un mierā. Par nāves apstākļiem plašāka informācija netiek sniegta, lūdzot ievērot ģimenes privātumu šajā laikā.
Tuvinieki uzsver, ka pasaulei viņš bija izcils cīņas mākslinieks, aktieris un spēka simbols, savukārt ģimenei — uzticīgs vīrs, mīlošs tēvs un vectēvs, kā arī ģimenes balsts. Viņš dzīvojis ar ticību, mērķtiecību un dziļu uzticību saviem tuviniekiem.
Noriss savas karjeras laikā iedvesmojis miljoniem cilvēku visā pasaulē, izceļoties ne tikai ar disciplīnu un profesionālajiem sasniegumiem, bet arī ar cilvēcību un labestību. Ģimene uzsver, ka viņa atstātais mantojums būs jūtams vēl ilgi.
Tāpat paziņojumā izteikta pateicība faniem par atbalstu, īpaši ņemot vērā, ka sabiedrībā jau bija izskanējusi informācija par viņa neseno hospitalizāciju. "Viņam jūs nebijāt tikai fani — jūs bijāt viņa draugi," teikts ģimenes vēstījumā.
