Francijas trīs lielākajās pilsētās varu saglabājuši kreisie spēki, bet nacionālkonservatīvajiem municipālo vēlēšanu otrajā kārtā tā arī neizdevās iegūt vairākumu nevienā no lielākajām pilsētām.
Vairumā no 35 000 Francijas municipalitāšu mēri tika izraudzīti jau vēlēšanu pirmajā kārtā aizpagājušās nedēļas nogalē, taču ap 1500 municipalitātēs, tajā skaitā Parīzē un citās lielākajās pilsētās, svētdien notika vēlēšanu otrā kārta. Francijas galvaspilsētā otrajā kārtā, iegūstot 50,52% balsu, uzvarēja 48 gadus vecais sociālistu kandidāts Emanuels Greguārs, apsteidzot savu galveno sāncensi – 60 gadus veco konservatīvās Republikāņu partijas izvirzīto Rašidu Dati, kura otrajā kārtā saņēma 41,52% balsu. Tādējādi Parīzē pie varas paliks kreisie, kuru rokās galvaspilsēta atradusies jau 25 gadus. Valsts otrajā lielākajā pilsētā Marseļā otrajā kārtā līdzšinējais mērs Benuā Pajāns, kas kandidēja kā ar partijām nesaistīts kreiso pārstāvis, uzvarēja ar 54,34% balsu, aiz sevis atstājot nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības RN kandidātu Franku Alizjo. Lionā zaļo kandidāts Gegorī Dusē ieguva 50,67% balsu, pārspējot bijušo futbola kluba īpašnieku Žanu Mišelu Olā, kas kandidēja kā ar partijām nesaistīts labējo pārstāvis.
