Vairums Saeimā pārstāvēto politisko spēku sliecas atbalstīt Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumu rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās balsis skaitīt manuāli.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA sacīja, ka aizvadītās pašvaldību vēlēšanas parādīja, ka vēlēšanu komisijas iecirkņos ir spējīgas veikt šo uzdevumu arī manuāli.
"Skaidrs redzējums par rīcību no Centrālās vēlēšanu komisijas būtu uzlabojis balsu skaitīšanas procesu iepriekšējās vēlēšanās un nāks par labu gaidāmajās," teica politiķis un akcentēja, ka jebkurš solis, kas noņem šaubu ēnu pār vēlēšanu ticamību, šobrīd ir jāsper.
"Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics aģentūrai LETA vērtēja, ka šajā situācijā ir nepieciešama pilnīga skaidrība par to, kā tiek skaitīti Saeimas vēlēšanu rezultāti. Viņaprāt, Centrālajai vēlēšanu komisijai rezultāti būtu jāskaita manuāli, lai kliedētu publiski izskanējušās bažas.
Viņš uzsvēra, ka lēmums jāpieņem pēc iespējas ātri, lai atņemtu argumentus populistiskiem un prokremliskiem spēkiem, kuri mēdz apšaubīt demokrātiskos procesus un sēt neuzticēšanos vēlēšanām.
Tāpat Jurēvics norādīja, ka lēmums par balsu skaitīšanu manuāli neprasa likuma grozījumus, jo Centrālā vēlēšanu komisija šādu lēmumu varot pieņemt pati. Viņš norādīja, ka
manuāla skaitīšana iepriekš ir bijusi izplatīta prakse un komisijai šajā jomā ir pietiekama pieredze.
Opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars aģentūrai LETA sacīja, ka politiskais spēks pašlaik sliecas atbalstīt prezidenta aicinājumu. Vienlaikus viņš norādīja, ka nepieciešama papildu informācija un diskusija ar Eiropas Prokuratūru un ģenerālprokuroru.
Vēlēšanas ir demokrātisks process, kas nedrīkst tikt ietekmēts, piebilda Tavars.
"Latvija pirmajā vietā" (LPV) Saeimas frakcijas vadītāja Linda Liepiņa aģentūrai LETA norādīja, ka LPV atbalsta prezidenta aicinājumu. Viņa vērsa uzmanību, ka LPV uz ceturtdienas Saeimas sēdi iesniegusi likumprojektu, kas paredz Saeimas vēlēšanu likumā noteikt, ka, nosakot balsu skaitīšanas kārtību 2026. gada Saeimas vēlēšanās, Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina, ka balsu skaitīšana visos vēlēšanu iecirkņos notiek manuāli, paredzot katras vēlēšanu zīmes vizuālu pārbaudi bez tehnisko palīglīdzekļu starpniecības.
Tāpat LPV rosina vēlēšanu zīmes uzglabāt sešus mēnešus pēc vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas.
Jau ziņots, ka Rinkēvičs, iepazinies ar Eiropas Prokuratūras (EPPO) informāciju par iespējamiem pārkāpumiem informāciju tehnoloģiju (IT) iepirkumos un to ietekmi uz 2026. gada Saeimas vēlēšanām, uzsver, ka valsts vara ir leģitīma tikai tad, ja tā balstās brīvās un godīgās vēlēšanās. Prezidenta ieskatā vēlēšanu procesa kvalitatīva un caurspīdīga organizēšana ir demokrātijas pamatprasība, kurai nedrīkst liegt drošības un ticamības ēna.
Rinkēvičs norāda, ka EPPO atklātā informācija rada jautājumus par vēlēšanu drošību un balsu skaitīšanas uzticamību. Viņš uzsver, ka sabiedrībai jābūt pārliecinātai par godīgu un drošu 2026. gada vēlēšanu norisi un aicina jau tagad lemt par manuālu balsu skaitīšanu, nepaļaujoties uz IT sistēmām.
