ASV iznīcinās spēkstacijas Irānā, ja Irāna 48 stundu laikā pilnībā neatvērs stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu, sestdien brīdināja ASV prezidents Donalds Tramps. ASV iznīcinās "dažādas spēkstacijas, vispirms sākot ar lielāko", brīdināja Tramps.
Iespējams, viņš ar to domāja Būšehras kodolspēkstaciju, kas ir Irānas lielākā kodolspēkstacija, vai Damavanas gāzes spēkstaciju netālu no Irānas galvaspilsētas Teherānas.
Ja Tramps īstenos savus draudus un uzbruks Irānas spēkstacijām, Irāna veiks triecienus visai Tuvo Austrumu enerģētikas infrastruktūrai, kas saistīta ar ASV un Izraēlu, brīdināja Irānas vadības pārstāvji.
Irānas ietekmīgais parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs svētdien piedraudēja neatgriezeniski iznīcināt svarīgu infrastruktūru visā reģionā, ja ASV un Izraēla uzbruks Irānas infrastruktūrai.
"Tūlīt pēc tam, kad mūsu valsts spēkstacijas un infrastruktūra kļūs par mērķi, par likumīgiem mērķiem tiks uzskatīta vitāli svarīgā infrastruktūra, kā arī enerģētikas un naftas infrastruktūra visā reģionā, un tā tiks neatgriezeniski iznīcināta," Galibafs pauda platformā "X".
Viņš brīdināja, ka tad naftas cenas pieaugs "uz ilgu laiku".
Irāna uzbruks arī atsāļošanas iekārtām un IT infrastruktūrai, kas saistīta ar ASV un Izraēlu, brīdināja Irānas Centrālās pavēlniecības pārstāvis Ebrahims Zolfagari.
"Pusstundas laikā viss reģions tiks atvienots no enerģijas", ja Irānas elektrotīkls kļūs par mērķi, ziņu aģentūra "Fars" atgādina triecienā Teherānā nesen nogalinātā Irānas Augstākās nacionālās drošības padomes vadītāja Ali Laridžani savulaik teikto.
Avoti: Trampa komanda apsver miera sarunas ar Irānu
Donalda Trampa administrācija sākusi provizoriskas diskusijas par to, kā varētu izskatīties miera sarunas ar Irānu, vēsta amerikāņu tīmekļa medijs "Axios", atsaucoties uz diviem avotiem, kas ir pazīstami ar diskusiju gaitu.
Kā norādīja ASV amatpersona, Savienotās Valstis pieprasa, lai Irāna uzņemas sešas saistības, arī pilnībā pārtrauc urāna bagātināšanu un kodolieroču izstrādi, ievērojami samazina raķešu programmu un pārtrauc finansēt reģiona bruņotos grupējumus, arī Libānas "Hizbollah" un Jemenas hutiešus.
Turklāt jebkuras vienošanās nosacījumos būtu jāiekļauj Hormuza šauruma atvēršana.
Irānas prasībās ietilpst pamiers, garantijas, ka karš nākotnē netiks atsākts, un kompensācijas.
Cits "Axios" sarunbiedrs teicis, ka ir iespējams kompromiss par iesaldēto aktīvu atdošanu Irānai.
"Viņi to sauc par kompensācijām. Mēs to varam saukt par iesaldēto aktīvu atdošanu," teicis avots, taču "vispirms mums ir jānonāk līdz stadijai, kad šāds uzdevums vispār parādīsies."
Šajā kontekstā svarīgi ir jautājumi - kas būs kontaktpersona Irānā un kura valsts varētu būt sarunu starpnieks, norāda "Axios".
Pēdējās dienās tiešu kontaktu starp ASV un Irānu nav bijis, taču Ēģipte, Katara un Lielbritānija pārsūtījušas ziņojumus starp abām pusēm, norāda medijs.
20. martā Tramps paziņoja, ka apsver iespēju pakāpeniski izbeigt karu, taču ASV amatpersonas norāda, ka karadarbība varētu turpināties vēl divas trīs nedēļas.
