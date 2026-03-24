Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, iepazinies ar Eiropas Prokuratūras (EPPO) informāciju par iespējamiem pārkāpumiem informāciju tehnoloģiju (IT) iepirkumos un to potenciālu ietekmi uz 2026. gada Saeimas vēlēšanām, vakar nāca klajā ar aicinājumu atbildīgās iestādes nekavēties un jau tagad pieņemt lēmumu rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās balsis skaitīt manuāli, nevis paļauties uz informācijas tehnoloģijām.
Parlamenta vēlēšanas notiks pēc pusgada – 3. oktobrī.
Prezidenta ieskatā EPPO atklātā informācija rada jautājumus par vēlēšanu drošību un balsu skaitīšanas uzticamību. Pagājšnedēļ tika ziņots, ka tiesībsargājošās iestādes atklājušas iespējamu krāpšanu 1,5 miljonus eiro vērtos valsts IT iepirkumos, kur aizturēta 21 persona, tostarp valsts amatpersonas. E. Rinkēvičs vakar vērsa uzmanību uz to, ka ir sākusies izmeklēšana un patlaban nav skaidrs, cik ilga tā būs. Viņš uzskata – lai sabiedrībai nebūtu šaubu, lēmums par to, kādā veidā notiks Saeimas vēlēšanas un kā tiks skaitītas balsis, ir jāpieņem savlaicīgi, nevis dažas dienas pirms vēlēšanām.
Prezidenta ieskatā, atbildīgajām institūcijām un Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) vajadzētu skaidri darīt zināmu, ka vēlēšanu norise nav apdraudēta un ka tiks izdarīts viss, lai nevienam nebūtu šaubu par balsu skaitīšanu. "Šķiet, ka vislabāk to var izdarīt, ja balsis skaita manuāli. Šo lēmumu būtu jāpieņem piecu līdz sešu mēnešu laikā pirms vēlēšanām. Tas varētu būt aprīlis," sacīja Valsts prezidents.
Prezidents teica, ka nekādā veidā neapšaubot CVK darbu vai godaprātu. Viņaprāt, problēmas ir to iestāžu un cilvēku pusē, kas nodarbojas ar tehniskiem risinājumiem. "Ceru, ka CVK spēs vienoties pietiekami ātrā laikā par netraucētu vēlēšanu norisi un par balsu skaitīšanu ar rokām. Ja ir kaut kādas šaubas vai bažas, tas neizslēdz arī to, ka tas būs jādara ar likuma grozījumiem, paredzot likumā skaidru kārtību," atzina Valsts prezidents.
Vairums Saeimā pārstāvēto politisko spēku sliecas atbalstīt E. Rinkēviča aicinājumu rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās balsis skaitīt manuāli.
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris šo Valsts prezidenta aicinājumu vakar vispirms bija uzzinājis no medijiem un sacīja, ka lēmums vēl ir rūpīgi jāizvērtē. M. Zviedris uzsvēra, ka komisija neplāno pieņemt sasteigtu vai nepārdomātu lēmumu. Tas, visticamāk, tikšot pieņemts nākamajā CVK sēdē, kas varētu notikt tuvākajā laikā. Viņš norādīja, ka lēmums būs koleģiāls un izsvērts, ņemot vērā situāciju ar vēlēšanu sistēmas izstrādi un tai nepieciešamajiem labojumiem. Pēc Zviedra teiktā, CVK jebkurā gadījumā ir gatava nodrošināt balsu skaitīšanu manuāli, ja tas tiks nolemts. Zviedris atzina, ka CVK patlaban gaida arī atsevišķu tiesībsargājošo iestāžu atbildes par sistēmas izstrādes procesu un iespējamajiem juridiskajiem riskiem. Viņš uzsvēra, ka lēmumu CVK pieņems savlaicīgi. Vienlaikus viņš norādīja, ka vairāk nekā 20 pašvaldībās jau sācies iecirkņu komisiju komplektēšanas process un savlaicīgs lēmums par balsu skaitīšanas kārtību ieviestu lielāku skaidrību gan komisiju darbā, gan sagatavošanās procesā. Zviedris arī informēja, ka liela daļa iecirkņu komisiju darbinieku ir gatavi strādāt arī ar manuālu balsu skaitīšanu, ja vien noteikumi būs skaidri un viennozīmīgi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu