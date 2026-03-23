Svētdien, 22. martā Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) piedzimuši šogad jau otrie trīnīši, aģentūra LETA noskaidroja slimnīcā.
Ģimene no Tukuma pasaulē sagaidījusi divas meitenes un zēnu.
Šomēnes 12. martā Rīgas Dzemdību namā tika sagaidīti šogad pirmie trīnīši — divi puikas un viena meitene, aģentūru LETA informēja Rīgas Dzemdību nama Komunikācijas vadītāja Baiba Auzāne. Šo trīnīšu vecāki ir Sīmaņu ģimene no Valmieras. Vēl pirms trīnīšu piedzimšanas ģimenē bija pieci bērni.
Labklājības ministrija (LM) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šogad Rīgā dzimušo trīnīšu ģimenei izmaksāja vienreizēju 15 000 eiro sociālu pabalstu, kas izmaksāts trīnīšu mātei Evijai Mitrovskai.
Vienreizējais sociālais pabalsts ir paredzēts kā materiālais atbalsts ģimenei, ņemot vērā, ka trīs bērnu vienlaicīga piedzimšana un kopšana prasa ievērojami lielākus papildus resursus, norāda LM.
Šāds vienreizējais pabalsts 2013. gadā tika izmaksāts vienai ģimenei, 2014. gadā — piecām ģimenēm, 2015. gadā — trīs ģimenēm, savukārt 2016. gadā — divām ģimenēm. Tāpat 2017. gadā pabalstu saņēma divas ģimenes, 2018. gadā četras ģimenēs, savukārt 2019. gadā — viena. Gan 2020., gan 2021. gadā to izmaksāja vienai ģimenei, 2023. gadā — trīs ģimenēm, bet 2024. gadā šāds pabalsts izmaksāts netika. Pagājušajā gadā tas izmaksāts divām ģimenēm.
Aptauja
Kas jums šķiet svarīgākais, lai cilvēks būtu veiksmīgs?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu