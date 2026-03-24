Rīgas Grāmatu svētku laikā kuplā draugu pulkā tika atvērts Kristīnes Jučkovičas stāstu krājums "Viņa nāk", kas jau šonedēļ būs pieejams lasītājiem visā Latvijā. Izdevējs - "Latvijas Mediji".
Krājumā iekļautais prologs un 19 stāsti atklāj sievietes dzīvi caur visdažādākajām attiecību šķautnēm. Vēstījuma intonācija variē no humoristiskas un ironiskas līdz smeldzīgai, aprakstītie notikumi, situācijas un tēli, ar kuriem viegli identificēties, ir pilnasinīgi un reāli.
Pati autore savā Facebook kontā raksta: "Galvenajā lomā ir "viņa" - dažnedažādos vecumposmos, sociālās pozīcijās un emocionālās situācijās. Viņa, kura mīl, nīst, tiecas būt pati sev noteicēja, viņa, kura plūst, šaubās un rīkojas. Viņa - tu, viņa – es."
"Jau Kristīnes Jučkovičas debijas romāns "Nesaki ne jā, ne nē" atklāja nobriedušu autori, kas skaidri zina, ko un kā vēlas paveikt literatūrā. To apliecina arī krājums "Viņa nāk", kas pamīšus demonstrē gan valodas pārvaldīšanas spēju, gan psiholoģiski precīzi iezīmētus tēlus, gan smalku ironiju. Lai gan liela daļa stāstu ir dziļi personiski vēstījumi, grāmata vienlaikus arī droši skatās pasaulē, atgādinot, ka neviens no mums nav piesaistīts tikai šai vietai un laikam. To izlasot, kļūst skaidrs, ka Jučkoviča literatūrā ne tikai nāk, bet ir jau atnākusi," tā autores paveikto raksturo krājuma literārais redaktors Vilis Kasims.
Kristīne Jučkoviča ir rakstniece un sabiedriska darbiniece, kura ikdienā strādā veselības aprūpes jomā, lasa lekcijas maģistrantiem un ir trīs nu jau paaugušos bērnu mamma. Bez literatūras un rakstīšanas viņu saista viss franciskais, ļoti patīk mūzika un prieku sagādā rožu audzēšana. Stāstu krājums "Viņa nāk" ir Kristīnes otrā grāmata. Bez debijas romāna "Nesaki ne jā, ne nē" autore publicējusies vairākos kopkrājumos gan dzejā, gan prozā un dažādos literāros izdevumos.
Stāstu krājums “Viņa nāk” aizsāk “Latvijas Mediju” izdoto grāmatu sēriju, kas tālāk nesīs šo virsrakstu kā sērijas nosaukumu. Sērijā iecerēts iekļaut Ligitas Paegles, Kristīnes Ilziņas un citu rakstnieču stāstu krājumus.
