Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina atbildīgās iestādes nekavēties un jau tagad pieņemt lēmumu rudenī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās balsis skaitīt manuāli, nevis paļauties uz informācijas tehnoloģijām (IT), kas var pievilt.
Rinkēvičs ir iepazinies ar Eiropas Prokuratūras (EPPO) sniegto informāciju saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem IT iepirkumos un to iespējamo ietekmi uz 2026. gada Saeimas vēlēšanu procesu. Valsts prezidents atzīmē, ka vēlēšanu procesa kvalitatīva organizēšana un vadība ir neatņemams brīvu vēlēšanu priekšnoteikums, kas nepieļauj šaubas par vēlēšanu drošību un rezultātu ticamību. Valsts prezidenta ieskatā pagājušajā nedēļā EPPO sniegtā informācija par iespējamiem pārkāpumiem ar IT saistītos iepirkumos valsts pārvaldē rada jautājumus par drošu vēlēšanu procesu un balsu skaitīšanu 2026. gada Saeimas vēlēšanās. Tāpēc viņš aicina jau tagad pieņemt lēmumu un balsu skaitīšanu 2026. gada Saeimas vēlēšanās veikt manuāli jeb vēlētāju balsis vēlēšanu komisijas locekļiem skaitīt ar rokām.
Valsts prezidents vakar arī atzina, ka, balstoties uz informāciju, kas ir viņa rīcībā, viņš nekādā veidā neapšauba Centrālās vēlēšanu komisijas darbu vai godaprātu. Viņaprāt, problēmas ir to iestāžu un cilvēku pusē, kas nodarbojas ar tehniskiem risinājumiem.
