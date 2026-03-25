Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē pagājušās nedēļas nogalē notika starptautiskais kaķu skaistuma konkurss, saukts par "Feline Oscar" jeb "Kaķu Oskaru", kurā kopā ar saimniekiem piedalījās vairāk nekā 200 kaķveidīgo skaistuļu no visas pasaules.
Autoritatīva žūrija vērtēja katra dalībnieka fizisko izskatu, temperamentu, kažoka stāvokli, atbilstību svara standartiem un iznesību vērtētāju priekšā. Cīņa par skaistākā titulu notika dažādās kategorijās. Attēlā viens no līderiem – Singapūras kaķis.
