Dziedātājs Normunds Rutulis pēc skaļā incidenta, kad alkohola reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, pagājušās nedēļas nogalē atkal kāpa uz skatuves, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve". Neskatoties uz bažām par koncerta norisi Ērberģē, organizatori jau nedēļas vidū uzsvēra — pasākums notiks.
Tā kā Rutulis pats vairs nedrīkst vadīt automašīnu, uz Aizkraukles novadu viņu nogādāja meita Linda Rutule-Treimane.
Uzrunājot publiku koncerta sākumā, dziedātājs pateicās apmeklētājiem un organizatoriem par uzticību: "Liels paldies, ka jūs šodien esat klāt." Viņš atklāja, ka pats bija apsvēris iespēju koncertu pārcelt, taču organizatori uzstājuši, ka tam jānotiek, jo publika viņu gaida.
Uzstājoties Rutulis izpildīja vairākas Raimonda Paula dziesmas, uzsverot, ka "Maestro melodijas ir kā balzams dvēselei". Atsaucoties uz nesenajiem notikumiem, viņš piebilda, ka dzīvē ir gan gaiši, gan tumši brīži, un atzina: "Paldies Visaugstākajam, ka iepriekšējā sestdienā piedzimu no jauna."
Rutulis bija smaidīgs un atsaucīgs, taču sarunās ar medijiem šoreiz neiesaistījās, norādot, ka komentārus nesniegs.
Jau iepriekš vēstīts, ka mūziķis Normunds Rutulis saistībā ar Lāčplēša ielā, Rīgā notikušu ceļu satiksmes negadījumu, publicējis atvainošanos.
