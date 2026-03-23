DoBiiti un Leja sevi kā hip-hop projektu pieteica pērn martā, izdodot klasiskā hip-hop manierē ieturētu singlu ar videoklipu — "Slaisti". Tam sekoja nākamais pieteikums, ne mazāk rūdīts — "Sociopāts". Tagad klausītājiem nodots trešais singls — "Maratons", kurā piedalās tautā labi zināmais plašu skrāpēšanas meistars Dj Aspirins.
"Visa ideja par to, ka jāatgriežas pie hip-hop saknēm ir saistīta ar to, ka šis žanrs ir mūs kā māksliniekus audzinājis jau kopš 90. gadiem. Ņemot vērā, ka hip-hop žanram vēl nesen tika svinēta gana nozīmīga un apaļa jubileja, lēmām, ka vajadzētu saņemties un iedzīt vienu sulīgu ripuli, lai daudzinātu hip-hop kultūru un, kā tautā saka, atdotu tam respektu arī no mūsu puses, apzināti raudzējot paredzēto albumu 90. gadu klasiskākā hip-hop mērcē," stāsta DoBiiti un Leja.
"Kāpēc maratons? Nekādu artefaktu te šoreiz nav — šis gabsis ir par mums pašiem, kā arī par laiku šajā muzikālajā pasaulē, kuru esam pavadījuši kopā ar gana paprāvu pulciņu izpildītāju, kam savā laikā tika rakstīts un producēts muzons. Kopā ir sastrādāts ļoti daudz pa šiem, varētu teikt nepilniem 30 gadiem, kā arī kopīgi attīstītas visādas dullas, bet noteikti radošas idejas, uz kurām atskatoties, aizvien pārņem gandarījums un lepnums.
Maratons ir par to, ka nekas nebeidzas un katrs jauns projekts ir tikai turpinājums iepriekšējam. Savukārt, kas attiecas uz izpildītājiem, kuri minēti dziesmā, tā ir kā pateicība par kopā būšanu, jo bez komandas viss kustas citos tempos. Liels prieks un pateicības Dj Aspirīnam, kurš arī bijis kopā ar mums, varētu teikt, jau no pašiem pirmsākumiem, atrodot laiku pieslēgties kam jaunam," saka Domino.
"Videoklips — šī bija viena interesanta pieredze, traucoties satiksmē un sēžot uz platformas, kur ir piestiprināts viens vienīgs krēsls. Nepārprotami bija sajūta, ka esi kā planējošs putns starp autoplūsmu un pilsētas celtnēm," turpina Leja.
Domino jeb DoBiiti savu rokrakstu kaldinājis kā bītmeikeris, strādājot kopā ar tādiem pašmāju izpildītājiem un apvienībām kā "Full Clipp", "Riga Records", "Austrumu bloks", Ozolu, Kurtu, Gacho, Āķi, "Klusais centrs", AnD, Faktu, Grafomānu, NBC, Fiņķi un daudzām citām Latvijas mēroga hip-hop zvaigznēm.
Savukārt Mārtiņš Leja jeb vienkārši Leja ir pazīstams kā multiinstrumentālists, dziedātājs, dažādu žanru un izpildītāju dziesmu autors, kā arī mūzikas producents, kurš jau paspējis piedalīties gandrīz 30 mūzikas albumu tapšanā.
DoBiiti un Leja pauž, ka šis nav viena, divu vai trīs singlu projekts, jo albums jau ir ierakstīts un gaida savu saules gaismu 2026. gadā.
