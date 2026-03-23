Liepājā aizvadīts skaistumkonkursa "Miss & Mrs Liepāja Elite 2026" fināls, kurā "Mrs" kategorijā uzvaru izcīnīja liepājniece Jana Valančauska, informē pasākuma rīkotāji.
Konkurss norisinājās 18. martā, Liepājas pilsētas dzimšanas dienā, viesnīcas "Promenade Hotel Liepaja" lielajā zālē. Fināla pasākumā piedalījās 13 dalībnieces, kuras sacentās divās vecuma grupās. Vakaru vadīja mūziķis un TV un radio personība Ansis Klintsons.
Konkursa finālā tika vērtēta dalībnieču personība, talants un skatuves sniegums.
"Mrs" kategorijas uzvarētāja Jana Valančauska ikdienā strādā apsardzes nozarē un ir divu bērnu mamma. Fināla vakarā viņas vizuālo tēlu veidoja studija "Freya Beauty" un tās īpašniece Ina Raņķe, vadot grima un frizieru komandu.
Jana ir piemērs tam, ka sieviete vienlaikus var būt gan māte, gan sieva, kā arī iedvesmojoša personība un profesionāle. Viņas vēstījums skan: "Spēks rodas tur, kur ir mīlestība, atbildība un ticība sev."
Organizatori norāda, ka konkurss ir daļa no starptautiskās platformas "Elite Beauty Queens", kas vērsta uz sieviešu līderības un pašizaugsmes veicināšanu. Dalībnieces tajā iesaistās arī sociālajos un labdarības projektos.
Aprīlī Daugavpilī plānots nākamais nacionālās atlases fināls, bet turpmāk platformai pievienosies arī citas pilsētas, tostarp Ventspils un Jelgava.
