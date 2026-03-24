Kā gatavojamies Saeimas vēlēšanām? Intervija ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāju Māri Zviedri. ("Latvijas Avīzes" intervija ar galveno atbildīgo personu par vēlēšanu norisi notika vakar no rīta, pirms Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs bija nācis klajā ar publisku aicinājumu atteikties no elektroniskās vēlēšanu rezultātu apkopošanas sistēmas un pāriet uz manuālu balsu skaitīšanu.
Kā vēlāk medijiem teicis M. Zviedris, CVK par šo prezidenta aicinājumu vakar vispirms uzzināja no medijiem. Lēmums Centrālajā vēlēšanu komisijā tikšot rūpīgi izvērtēts.)
Saistībā ar mašīnskaitīšanas iesprūšanu pagājušā gada pašvaldību vēlēšanās un sekojošo skandālu, ar bažām, vai elektroniskās ierīces nebūs pārslogotas, un tagad pēc Eiropas Prokuratūras veiktās valsts amatpersonu un ar informācijas tehnoloģijām (IT) saistīto uzņēmēju aizturēšanas cilvēki satraucas – vai vēlēšanas netiks nozagtas, vai rezultātus neviltos, daži šaubās, vai turpmāk apmeklēs balsošanas iecirkņus. Lūdzu, nomieriniet vēlētājus!
M. Zviedris: Mēģināšu mierināt. Dažādās valstīs vēlēšanas organizē dažādos veidos. Tik sarežģīta, pareizāk sakot, tik pretimnākoša vēlētājiem, lai izdarītu izvēli, balsošanas procedūra kā Latvijā ir reti kurā valstī. Tiesības vilkt krustiņus, atbalstot vienu vai otru deputāta kandidātu, daudzviet nav, tāpēc tur var ātri uzzināt rezultātu.
Saskaitīt balsojumu par 20 partijām, kā parasti ir mūsu Saeimas vēlēšanās un prognozējoši būs arī šajās, salikt biļetenus 20 kaudzītēs, prasīs dažas stundas. Taču, skaitot vilktos plusiņus, mīnusiņus, turklāt pārliecinoties par nekļūdīgumu, to darot vairākas reizes, tas prasa jau daudz vairāk stundu. Nenovēršami, neatkarīgi no skaitījuma ar rokām vai ar skeneri, pirmos rezultātus dabūjam nevis nakts vidū, bet pret rītu. Ātrumu diži nemainīs, vai tiek skaitīts manuāli vai izmantojot IT sistēmas, – efekts var būt par vienu divām stundām. Gribas cerēt, ka kaut viena no sistēmām būs. Tās sastāv no vairākiem moduļiem – ja nu notiek pilnīga apokalipse un nedarbojas neviena no IT sistēmām, tad gan jāatzīst, ka tas ļoti ietekmēs un ievilcinās vēlēšanu rezultātu gaidīšanu uz vairākām dienām, ja ne uz nedēļu. Tādu apokalipsi negaidām. Kaut esam tam gatavi, taču, cerams, vēlēšanu rīkošanā iesaistītie darīs iespējamo, lai kas tāds nenotiktu, un esam noskaņoti pozitīvi.