Latvija ir starp valstīm, kas gatavas palīdzēt nodrošināt kuģu caurbraukšanu Hormuza šaurumā, norādīts valstu kopīgajā paziņojumā.
Savu gatavību paudušas Lielbritānija, Francija, Vācija, Itālija, Nīderlande, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Jaunzēlande, Dānija, Latvija, Slovēnija, Igaunija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Čehija, Rumānija, Bahreina, Lietuva, Austrālija un Apvienotie Arābu Emirāti.
Paziņojumā uzsvērts, ka valstis pauž bažas par konflikta eskalāciju, tāpēc tās aicina Irānu "nekavējoties" izbeigt draudus, mīnu izvietošanu, bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukumus, kā arī citus mēģinājumus bloķēt Hormuza šaurumu komerciālajai kuģošanai.
"Mēs visstingrākajā veidā nosodām nesenos Irānas uzbrukumus neapbruņotiem tirdzniecības kuģiem Persijas līcī, uzbrukumus civilajai infrastruktūrai, tostarp naftas un gāzes iekārtām, un faktisko Hormuza šauruma slēgšanu, ko veic Irānas spēki," paziņoja 22 valstis, galvenokārt no Eiropas, bet arī Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) un Bahreina.
"Mēs paužam gatavību sniegt savu ieguldījumu attiecīgos centienos, lai nodrošinātu drošu caurbraukšanu caur šaurumu,"
teikts kopīgajā paziņojumā.
Pēc tam, kad ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumus Irānai, Teherāna atbildējusi ar triecieniem ne tikai saviem Persijas līča kaimiņiem, bet arī kuģiem, kas atrodas šaurumā.
Saskaņā ar analītiskās firmas "Kpler" datiem no 1. līdz 19. martam tirdzniecības kuģi tikai 116 reizes šķērsojuši Hormuzu, kas ir par 95% mazāk nekā vidēji miera laikā.
"Mēs aicinām nekavējoties noteikt visaptverošu moratoriju uzbrukumiem civilajai infrastruktūrai, tostarp naftas un gāzes iekārtām," teikts 20 valstu kopīgajā paziņojumā.
