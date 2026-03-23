Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko atļāvis Lietuvas kravas automobiļiem atstāt Baltkrieviju, ziņo Baltkrievijas propagandas aģentūra "BelTA".
Tā vēsta, ka automašīnām būs atļauts izbraukt pēc tam, kad būs samaksāta maksa par stāvlaukuma izmantošanu, norādot, ka šī maksa būs "vairākas reizes zemāka" nekā iepriekš noteiktā maksa 120 eiro diennaktī.
Baltkrievijas Valsts muitas komiteja norādījusi, ka vairāk nekā 1900 kravas automašīnu un puspiekabju varēs izbraukt no Baltkrievijas uz Lietuvu.
Uz Poliju varēs izbraukt Lietuvā reģistrēti, bet faktiski Polijas pārvadātājiem piederoši transportlīdzekļi.
Baltkrievijas Valsts muitas komiteja nosūtījusi Lietuvas muitai priekšlikumu palielināt robežšķērsošanas vietu kapacitāti.
Lietuvas premjerministres Ingas Ruginienes padomnieks Igns Dobrovolsks sacīja aģentūrai BNS, ka "priecāties varēs tikai tad, ja kravas automobiļi patiešām šķērsos Baltkrievijas un Lietuvas robežu un būs pie mums".
Minska aizliedza Lietuvas kravas automašīnām pārvietoties valsts teritorijā, reaģējot uz Lietuvas lēmumu pagājušā gada oktobra beigās slēgt robežkontroles punktus kontrabandas balonu radīto draudu dēļ. 10. novembrī tika paziņots, ka par katru stāvošu Lietuvas kravas automašīnu tiks iekasēta maksa 120 eiro diennaktī.
