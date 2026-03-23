IT iepirkumu krimināllietā apcietināts arī publisko iepirkumu speciālists Biders

Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā par iespējamu krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos valsts pārvaldes IT iepirkumos apcietinājums piemērots arī publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, svētdien vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "De facto".
Valsts policija 16. martā EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Apcietinājums piemērots Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktoram Jorenam Liopam un"Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam. Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
Raidījums "De facto" vēsta, ka EPPO sāktā un uzraudzītā, bet VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes izmeklētā kriminālprocesa centrā ir VDAA pērn rīkots iepirkums "Konsultāciju pakalpojumi un programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības pakalpojumi", kura rezultātā tika noslēgta vispārīgā vienošanās ar SIA "Agile & Co", SIA "Corporate Consulting", "Ernst & Young Baltic" un "PricewaterhouseCoopers" kā piegādātāju apvienības vadītāju.
Raidījums vēsta, ka izmeklētāju ieskatā
viens no centrālajiem tēliem organizētajā grupā ir publisko iepirkumu speciālists Biders,
kurš savulaik izveidoja portālu "iepirkumiem.lv". Viņš, iespējams, izstrādājis iepirkuma tehnisko specifikāciju, pielāgojot to tā, lai uzvarētu konkrēti uzņēmumi. Trešdien tiesa Bideram piemēroja apcietinājumu.
"De facto" ziņo, ka Liopa, būdams iepirkumu rīkojošās aģentūras vadītājs un arī pēc atstādināšanas no amata, ticies ar iesaistīto uzņēmumu īpašniekiem un pārstāvjiem, lai vienotos par darbu sadali.
Raidījums vēsta, ka viens no iepirkuma uzvarētājiem, "Corporate Consulting", ir Cerusa uzņēmuma meitasfirma, un viņš ar pārējiem grupas dalībniekiem, iespējams, vienojies par darbu sadali.
"De facto" arī ziņo, ka izmeklētāju ieskatā grupas sastāvā darbojies IT jomas speciālists Ivars Šulcs, kurš pašlaik ir AS "Rīgas siltums" padomes loceklis. Tāpat ar citiem grupas dalībniekiem pirms iepirkuma norises par darbu sadali, iespējams, vienojušies arī "PricewaterhouseCoopers" vadītājs IT konsultāciju nodaļā Harijs Baranovs, "Ernst & Young Baltic" tehnoloģiju un kiberpārvaldības konsultāciju prakses direktore Rudīte Spriņģe-Karnīte un SIA "Agile&Co" valdes loceklis Aigars Staks.