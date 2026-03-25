Igauņu politiķis un sporta darbinieks, kādreizējais Valgas mērs Marguss Lepiks ilgus gadus Tallinā organizējis pasaulē populārās "Ironman" seriāla sacensības, un šobrīd ir iespēja starptautiskajā kalendārā iekļaut arī Rīgu.
Sarunas rit kopš pērnā marta, bet Latvijas puse joprojām nevar sniegt atbildi. Tikmēr interesi par pasākuma uzņemšanu izrāda Viļņa.
Publiskais finansējums – 500 tūkstoši
"Ironman" ir viens no lielākajiem cilvēka izturības spēju pārbaudījumiem, apvienojot peldēšanu, riteņbraukšanu un skriešanu. Igaunijā šovasar tas notiks jau desmito reizi. Pagājušajā gadā Tallinā piedalījās vairāk nekā 1200 dalībnieku un lielākā daļa bija ārzemnieki, šogad jau startēšot vairāk nekā divi tūkstoši.
"Lahti vairs neorganizēs "Ironman", tāpēc sākām pārrunas (ar franšīzes īpašniekiem) par vēl vienu posmu Baltijā. Viņi to atbalsta. Viļņa ir ieinteresēta, bet mums Rīga ir tuvāka, labi aviosavienojumi," "Latvijas Avīzei" stāsta Marguss Lepiks. Viņš vairākkārt viesojies Rīgā un ticies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Ekonomikas ministrijas un pašvaldības pārstāvjiem. Iniciatīva uzņemta ar interesi, tomēr atbalstošs vai noraidošs lēmums joprojām nav pieņemts.
Licences un organizatoriskajām izmaksām no valsts un pašvaldības būtu nepieciešams līdzfinansējums kopā aptuveni 500 tūkstoši eiro. Pasākuma kopējais budžets aptuveni 1,8–1,9 miljoni eiro, lielāko daļu ienes dalības maksa, kas citviet pasaulē ir sākot no 250 eiro, piemēram, pilnais "Ironman" Tallinā maksā vairāk nekā 800 eiro. Līgums būtu jāslēdz uz trim gadiem. Lepiks norāda, ka Igaunijā valsts atbalsta saņemšanai sporta organizatoriem ir nosacījums – jāpierāda atdeve ekonomikā nodokļu formā, un šajā gadījumā uz katru ieguldīto eiro budžetā ieplūst 1,2 eiro: "Šis ir vienīgais fonds, ko valsts pēdējos trīs četros gados nav samazinājusi, jo ir sapratne, ka sniedz pozitīvu ietekmi uz ekonomiku." Viņš pasmejas – runā, ka igauņi ir lēni, bet Latvijas iestāžu darbs ir ārkārtīgi lēnīgs, gan saprotot, ka tas ir nozīmīgs politisks lēmums.
Jāliek kopā cipari
Latvijas Triatlona federācijas prezidents Aigars Strauss teic, ka viens no viņa mērķiem kā organizācijas vadītājam ir atvest uz Rīgu kādu no triatlona lielajiem zīmoliem, un "Ironman" ir prestižākais no tiem. Viņš labprāt sniegs palīdzību Margusa Lepika komandai, ja visām pusēm izdosies vienoties par posma norisi Rīgā.
"Šādas sacensības Rīgā ir vajadzīgas, radītu papildu interesi par Latviju. Vai būtu izdevīgi tīri no ekonomiskā viedokļa? Jāliek kopā cipari un jārēķina. Piemēram, Lahti vairs nerīko "Ironman".
Par potenciālo dalībnieku skaitu esmu piesardzīgs, kalendārā paliek Tallina, un tad jautājums, vai sportisti brauktu uz diviem mačiem Baltijā. Svarīgs faktors ir arī dalības maksas lielums," atzīst Aigars Strauss. Latvijā ik vasaru notiek starptautiska līmeņa triatlona sacensības, parasti tas ir Eiropas junioru kausa posms.
"IZM atbalsta visus pasākumus, kas veicina sabiedrības fiziskās aktivitātes, tostarp arī "Ironman". Lēmums netika panākts, jo, lai saņemtu valsts finansējumu, jāievēro vairāki nosacījumi un kritēriji, kurus "Ironman" franšīzes līguma dēļ nevar izpildīt. Tāpēc ir jāmaina regulējums par "de minimis" vai "Ironman" jārada speciāli izņēmumi. Kā arī atbilstoši sporta likumam finansējumu var saņemt tikai atzītas federācijas, kas nozīmē, ka finansējumu no IZM "Ironman" varēs saņemt, vienīgi sadarbojoties ar Latvijas triatlona federāciju," tā jautājumu komentēja IZM, piebilstot, ka turpinās sarunas ar visām iesaistītām pusēm – Ekonomikas ministriju, Rīgas domi un "Ironman". Ja Rīga pāris nedēļu laikā nesniegs pozitīvu atbildi, Lepika komanda veiks pārrunas ar interesi izrādījušo Viļņu.
Dažādais triatlons
- "Ironman" ir triatlona sacensības, kurās ietilpst 3,8 kilometru peldēšana, 180 kilometru riteņbraukšana un 42,2 kilometru skriešana.
- Attiecībā uz Rīgu plāns ir rīkot "Ironman 70.3" versiju, kas ir divreiz īsāka (1,9 km – 90 km – 21,1 km).
- Olimpiskajā distancē ir 1,5 km – 40 km – 10 km.
Jāizskata arī citi triatlona zīmoli
- Kārlis Būmeisters, mūziķis: "Vairākkārt esmu piedalījies "Ironman" un citu zīmolu garajos triatlonos. Igaunijā tas neradās tīrā vietā, viņiem tautas sports ir vairāk attīstīts nekā mums. 500 tūkstoši eiro no publiskā finansējuma – tā ir diezgan liela summa, un grūti iedomāties, ka ir īstenojams. Bet, ja skatās racionālāk un kā ilgtermiņa projektu, tad ir potenciāls. "Challenge" sacensību zīmols kļuvis par ļoti sīvu konkurentu "Ironman", pasaules triatlonistu vidū tam ir tāda pati vērtība. To būtu vērts izskatīt, vēl citus variantus, un ar lētāku franšīzes maksu. Uz mačiem vairumam dalībnieku parasti brauc līdzi ģimenes locekļi, kādi draugi, un uzturēšanās notiek vairāk nekā divas dienas."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu