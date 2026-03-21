Ik svētdienu pulksten 18.55 TV3 ēterā skatāma Armanda Tripāna sadarbībā ar Rīgas 1. slimnīcu veidotā dokumentālā raidījuma "Ārsti" jaunā sezona. Tā stāsta par ārstu kā personību, caur kuru tiek iznesta ziņa par mūsu sabiedrības stāju, attiecībām un medicīnas sistēmas dzīvi.
Trešajā sezonā raidījuma "Ārsti" 26 minūtēs kamera sekos līdzi astoņiem dažādiem ārstiem viņu ikdienai medicīnā – operāciju zālēs un brīžos, kad viņi ir savā miera telpā. Šie stāsti būs par viņiem pašiem, par operāciju zāli, mūsu sabiedrību. Šie stāsti būs par cilvēkiem, kurus satiekam tikai tad, kad mēs viņiem lūdzam: "Palīdzi man!"
"Dokumentālais raidījumu cikls "Ārsti" ir par domu un dzīves dziļumu. Par vērtībām, kuras katram dārgas, – dzīvību, dievu un mīlestību. Ko prasa būt par to, kas tu esi," stāsta režisors Armands Tripāns.
Raidījumā "Ārsti" piedalīsies neiroķirurgs Henrijs Ozoliņš, proktoloģe Jevgeņija Kipenska, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Zaiga Kalnbērza-Ribule, ginekoloģe Ija Lisovaja, ķirurģe Irīna Liepiņa, reimatologs Ivars Veckalns un oftalmologs Dāvis Raščevskis. Savukārt stāsts par otolaringoloģi Alisi Adoviču, kas TV3 ēterā bija skatāms pagājušajā svētdienā, šobrīd pieejams "GO3".
