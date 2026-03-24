Lietuvā atcelti vācu mūziķa Dītera Bolena koncerti pēc pretrunīgi vērtētiem izteikumiem par Krieviju, ziņo vairāki ārvalstu mediji.
72 gadus vecais mākslinieks, kurš plašāk pazīstams kā dueta "Modern Talking" dalībnieks, kopā ar projektu "Blue System" novembrī bija plānojis uzstāties Klaipēdā un Kauņā. Tomēr drīz pēc koncertu izziņošanas informācija par tiem pazuda gan no biļešu tirdzniecības platformām, gan koncertvietu mājaslapām.
Kauņas "Žalgira" arēnas pasākumu vadītājs Mants Vedricks apstiprināja, ka koncerts atcelts pēc konsultācijām ar organizatoriem, uzsverot — "šādam pasākumam mūsu arēnā nevajadzētu notikt".
Oficiāls atcelšanas iemesls nav publiski nosaukts, taču Lietuvas sabiedriskais medijs LRT to saista ar Bolena nesenajiem izteikumiem. Tajos mūziķis kritizējis Rietumu un Krievijas attiecību pasliktināšanos, aicinājis atjaunot energoresursu iegādi no Krievijas un raksturojis Krieviju un Vāciju kā "sapņu komandu". Tāpat viņš izteicies, ka Ukraina karā pret Krieviju neuzvarēs.
Lietuvā pēdējā laikā pieaugusi uzmanība pret ārvalstu māksliniekiem, kuru izteikumi vai darbības tiek uztvertas kā labvēlīgas Krievijai. Valsts amatpersonas pat apsver likuma izmaiņas, kas ļautu liegt ieceļošanu māksliniekiem, kuri pēc 2022. gada uzstājušies Krievijā vai Baltkrievijā.
Līdzīgas diskusijas izraisījuši arī citi starptautiski mākslinieki, tostarp amerikāņu aktieris un mūziķis Džareds Leto, kura izteikumi par iespējamu uzstāšanos Krievijā izpelnījušies kritiku.
Zemāk pievienotā intervija notiek krievu valodā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
