Ceturtdien Terehovas robežkontroles punktā (RKP) kāds Tadžikistānas pilsonis ar "Lexus" markas automašīnu lielā ātrumā, bojājot divas barjeras, nelikumīgi šķērsoja valsts robežu, informē Valsts robežsardze.
Lai nepieļautu automašīnas izbraukšanu bez kontroles un to apturētu, robežsargi pielietoja transportlīdzekļa apstādināšanas ierīci "ezis", taču transportlīdzekļa vadītājs ignorēja robežsargu prasības un izvairījās no mēģinājuma apturēt viņa vadīto transportlīdzekli.
Robežsargi nekavējoties sāka meklēšanas pasākumus, iesaistot robežsardzes personālu un gaisa kuģus, kā arī sadarbojoties ar Valsts policiju. Meklēšanas pasākumu rezultātā Ludzas novada Isnaudas pagastā policijas amatpersonas apturēja meklēto transportlīdzekli.
Robežsargi sākuši kriminālprocesu par valsts ārējās robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu, ja tā izdarīta, izmantojot transportlīdzekli.
Tāpat pret personu sākta administratīvā pārkāpuma lieta par robežšķērsošanas vietas režīma pārkāpšanu un administratīvā pārkāpuma lieta pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.
