Latviešu bundzinieks un komponists Rinalds Maksimovs nācis klajā ar savu debijas albumu "Rincore" – personisku muzikālu vēstījumu, kas balansē starp akustisko un elektronisko skanējumu.
Albumā iekļautas astoņas kompozīcijas, kas tapušas laika posmā no 2022. līdz 2026. gadam. Skaņdarbi veidoti gan vienatnē, gan dzīvās improvizācijās koncertos Rietumeiropā, kā arī sadarbībā studijā ar producentu un skaņu inženieri Gati Zaķi. Albumā būtiska loma ir improvizācijai un skaņu eksperimentiem.
Vienam no albuma skaņdarbiem tapis arī videoklips:
Rinalds Maksimovs savā mūzikā apvieno ambientās mūzikas, minimālisma un elektronikas elementus, kā arī studiju laikā apgūtās zināšanas džeza un mūsdienu klasiskajā mūzikā. Ar albuma "Rincore" materiālu viņš jau koncertējis Beļģijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Zviedrijā un Baltijas valstīs.
Plānots, ka maijā albums iznāks arī vinila plates formātā. Albuma vizuālo noformējumu veidojusi Katriona Luīze Rožlapa.
