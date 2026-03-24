Madonā svētdienas naktī uz dzelzceļa sliedēm palicis "Audi" markas automobilis, radot bīstamu situāciju vilcienu satiksmei, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Kā ziņo aculiecinieks, no rīta spēkrats vēl atradies uz sliedēm un nebija novākts no brauktuves. Par notikušo informēta Valsts policija.
Likumsargi noskaidrojuši, ka ar incidentu varētu būt saistīti divi jaunieši — 19 un 20 gadus veci. Abi bijuši alkohola reibumā un nevienam no viņiem nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
"Notikuma vietā atradās divi jaunieši alkohola reibumā. Kurš no viņiem vadīja transportlīdzekli, tiks noskaidrots kriminālprocesa laikā," norādīja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un policija turpina izmeklēšanu.
