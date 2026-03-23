Traģiskā satiksmes negadījumā Madonas novada Praulienas pagastā bojā gājuši trīs cilvēki, informē Valsts policijā.
Sestdien Valsts policija saņēma informāciju, ka Madonas novada Praulienas pagastā, uz autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona noticis ceļu satiksmes negadījums, kur iesaistītas automašīnas "BMW" un "Toyota Hilux".
Notikuma vietā bojā gājušas divas personas. Savukārt viena persona nogādāta vietējā medicīnas iestādē, kur no gūtajām traumām mira.
Kā redzams aculiecinieku video, sadursmes spēks bijis ārkārtīgi liels – BMW automašīnai no virsbūves izrauts motors, kas aizdedzies, savukārt spidometra rādītājs apstājies pie aptuveni 180 km/h.
Pēc aculiecinieku teiktā, BMW automašīnā atradušies divi jaunieši, savukārt pikapā bijis viens vadītājs.
Valsts policija izmeklē notikušā apstākļus.
