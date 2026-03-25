Jānis Aišpurs pirmo reizi atklājis, ka zaudējis savu māti, un viņai veltījis dziesmu, par kuru atzīst — nav pārliecināts, vai spēs to nodziedāt.
Sarunā ar žurnālu "IEVA" viņš stāsta, ka dziesma ir tik emocionāla tāpēc, ka mammas vairs nav. Kopš mātes aiziešanas pagājuši četri gadi. Viņa savulaik cieta autoavārijā, tika veiktas smagas operācijas, un toreiz viņu izdevās glābt. Taču vēlāk sekoja cita slimība, ar kuru cīnīties vairs nebija iespējams.
Aišpurs šo pieredzi raksturo kā ļoti smagu — viņam nācies vērot, kā tuvs cilvēks pamazām izdziest. Atvadas bijušas ilgas un emocionāli sarežģītas, un viņš atzīst, ka tikpat grūti kā pēkšņs zaudējums var būt arī ilgstoši atvadīties, redzot neizbēgamu noslēgumu un apzinoties, ka palīdzēt nav neviena spēkos.
