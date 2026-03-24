Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1942. gadā dzimušo Mariju Tolkačovu, kura šā gada 23. martā ap pulksten 17.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Skodas ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Personai, iespējams, ir veselības problēmas.
Pazīmes: sirmi mati. Bija ģērbta melnās biksēs, gaiši zaļā jakā, zaļā šallē, baltā cepurē, baltās kurpēs.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
