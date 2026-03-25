Pagājušajā gadā Latvijas valsts pārvaldē strādājošajiem naudas balvās izmaksāti 17,5 miljoni eiro, noskaidrojuši Latvijas Televīzijas (LTV) raidījuma "Kas notiek Latvijā?" žurnālisti.
Salīdzinot ar 2024. gadu, summa samazinājusies par vairāk nekā ceturto daļu. Togad izdevumi šajā pozīcijā bija gandrīz 24 miljoni eiro. "Kaut gan balvu kopsumma samazinājusies par miljoniem un saņēmēju skaits sarucis par tūkstošiem, tomēr ārlietu, ekonomikas un satiksmes resoros šī papildu darba samaksa pieaugusi. Straujās izmaiņas padziļinājušas nevienlīdzību starp resoriem – vidēji uz vienu nodarbināto naudas balvu summas atšķiras līdz pat 25 reizēm," portālā "lsm.lv" raksta "Kas notiek Latvijā?" autori. Viņi secina, ka trīs resoros ir pieaugums – ekonomikas resorā par 20%, ārlietu resorā par 19% un satiksmes resorā par 7%. Tikmēr labklājības un zemkopības resoros noticis kardināls samazinājums – attiecīgi par 86 un 84%. Trešais lielākais samazinājums ir tieslietu resorā, kur izmaksāto naudas balvu kopsumma samazinājusies uz pusi.
Visvairāk naudas – 6 713 722 eiro – izmaksāti Iekšlietu ministrijas resora darbiniekiem, 2 514 906 eiro – Veselības ministrijas resorā strādājošajiem, bet 1 460 189 eiro – Aizsardzības ministrijas resora darbiniekiem.
Kopumā naudas balvas saņēmuši 19 566 nodarbinātie no 58 359 – nedaudz vairāk kā trešdaļa. Arī saņēmēju skaits samazinājies – gadu iepriekš ar tām apbalvoja 26 056 nodarbinātos.
Vairāk nekā desmit tūkstošiem saņēmēju piešķirtās balvas ir nelielas – līdz 700 eiro. Vēl vairāk nekā 4000 balvas ir robežās starp 700 un 1000 eiro, bet virs 2000 eiro lielas naudas balvas ir 1612 saņēmējiem.
Naudas balvas 5000 eiro vai lielākā apmērā piešķirtas 45 saņēmējiem – ņemot vērā likumā noteikto ierobežojumu, šāda apjoma balvas varēja būt tikai vadošām amatpersonām.
Starp šiem 45 saņēmējiem sešu resoru pārstāvju nav, tikmēr 13 no saņēmējiem bijuši finanšu resorā, deviņi ekonomikas, astoņi iekšlietu, pieci viedās administrācijas un reģionālās attīstības resorā. Vēl starp saņēmējiem ir četri satiksmes, pa diviem veselības un klimata, kā arī pa vienam tieslietu un izglītības resoros.
Lielākā summa – 7485 eiro – izmaksāta Valsts ieņēmumu dienestā, starp lielākajām desmit balvām, no kurām neviena nav mazāka par 6500 eiro, trīs izmaksātas Centrālajā statistikas pārvaldē, divas Valsts kasē, pa vienai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, Klimata un enerģētikas ministrijā un Satiksmes ministrijā.
Par to, kādi dati analizēti, raidījuma "Kas notiek Latvijā?" autori skaidro – no Valsts kancelejas saņemti anonimizēti dati no atlīdzību uzskaites sistēmas par nodarbināto atlīdzībām 2025. gadā tiešajās valsts pārvaldes iestādēs 15 resoru dalījumā – 14 ministriju, kā arī Ministru kabineta (MK) resorā, kurā ietilpst Valsts kanceleja un Valsts administrācijas skola. Kopumā šie dati aptver nodarbinātos 149 iestādēs, tostarp dažās vidusskolās, tehnikumos un koledžās, kas ir pārvaldes iestāžu statusā aizsardzības, iekšlietu, izglītības un kultūras resoros.
Naudas balvu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums definē kā atlīdzības veidu, paredzot, ka tā kalendāra gada ietvaros nepārsniedz darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru un tiek piešķirta sakarā ar "amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā". Pērn naudas balvas gada laikā varēja būt 100% apmērā no mēnešalgas, tagad ieviests ierobežojums, ka var izmaksāt naudas balvu līdz 50% apmērā no mēnešalgas.
