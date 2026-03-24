Latviešu svarcēlāja Rebeka Ibrahima drošības apsvērumu dēļ pametusi Kataru un kopā ar abām meitām atgriezusies Latvijā, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Pēc tam, kad janvāra vidū sportiste Ventspilī saņēma balvu ceremonijā "Gada atzinība sportā 2025", viņa devās uz Kataru, kur uzturējās pie vīra Moaza Mohameda Ibrahima. Sākotnēji bija plānots Latvijā atgriezties vien vasaras vidū.
Tomēr, saasinoties drošības situācijai Tuvajos Austrumos, plāni mainīti, un sportiste nolēmusi atgriezties agrāk.
Savā "Instagram" kontā Ibrahima norādīja, ka pašreizējā situācija reģionā nav pietiekami droša, tādēļ ģimene nolēmusi pārcelties uz Latviju. "Paldies Dievam, mums izdevās izkļūt un atgriezties," rakstīja sportiste.
