Par Latvijas vīriešu basketbola izlases galveno treneri otrdien iecelts Jānis Gailītis, kurš amatā nomainīs spāni Sito Alonso, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).
40 gadus vecais Gailītis no 2011. līdz 2024. gadam strādāja "VEF Rīga" sistēmā — pirmos četrus gadus kā galvenā trenera palīgs, bet no 2016. gada vidus kā galvenais treneris. Viņa vadībā "VEF Rīga" septiņas reizes izcīnīja Latvijas čempionu titulu, vienreiz uzvarēja Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL), kā arī trīs reizes izcīnīja Latvijas kausu. Viņs bijis arī Latvijas U-16 un U-18 izlašu galvenais treneris, bet no 2021. gada nacionālās izlases galvenā trenera asistents.
Šajā sezonā Gailītis vada Francijas klubu Strasbūras SIG, bet pērn savā pirmajā sezonā ārpus Latvijas aizveda Veisenfelsas MBC komandu līdz uzvarai Vācijas kausā.
"Pagātni labot nevaram, taču LBS vadībai, kā valstsvienības darba pārraudzītājai, ir pienākums pieņemt labāko lēmumu nākotnei — gan tuvākai, gan tālākai. Valstsvienības aktuālais mērķis nemainās — katrā sabraukumā sapulcēt pieejami labāko sastāvu un cīnīties par uzvaru katrā spēlē," LBS pēc trenera maiņas citē savienības prezidentu Raimondu Vējoni. "Koncentrējoties uz snieguma kvalitāti, nevis tabulas variantu kalkulēšanu."
Kā norāda LBS prezidents, ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt pēctecību, valstsvienības apritē plānveidīgi iesaistot jaunos basketbolistus, lai katrās starptautiskajās sacensībās maksimāli izmantotu Latvijas basketbola reālo potenciālu.
Vējonis arī piebilda, ka Sito Alonso ir augstas klases treneris, ko apliecina viņa profesionālais darbs Eiropā labākajā līgā Spānijā,
taču apstākļi nebija labvēlīgi, lai viņš pilnībā liktu lietā savu profesionālo meistarību.
Alonso pie izlases stūres stājās pēc pagājušā gada Eiropas čempionāta, amatā nomainot itāļu speciālistu Luku Banki. Toreiz otrs pretendents uz valstsvienības galvenā trenera posteni arī bija Gailītis.
50 gadus vecais Alonso šobrīd vada Spānijas augstākās līgas klubu Mursija UCAM, bet dzimtenē vadījis arī "Barcelona", Vitorijas "Baskonia", Badalonas "Joventut", "Gipuzkoa" un "Bilbao" komandas. 2018. gada rudenī viņš strādāja Horvātijas kubā Zagrebas "Cedevita".
Alonso bijis arī Spānijas U-20 izlases galvenais treneris 2013. gada Eiropas junioru čempionātā, kur viņa vadītā komanda pusfinālā zaudēja latviešiem un guva bronzas godalgas. Viņš arī bija Spānijas valstsvienības galvenā trenera asistents 2014. gada Pasaules kausa izcīņā.
Kopumā spāņu speciālists Latvijas izlasi vadīja tikai četrās spēlēs.
"Vispusīgi izanalizējot situāciju un darāmo, lai sasniegtu valstsvienības mērķus, esam vienojušies sadarbību neturpināt un komandas vadību uzticēt Latvijas speciālistam," trenera atbrīvošanu skaidro LBS prezidents, piebilstot, ka jauno izlases stūrmani gaida nopietni izaicinājumi, tomēr viņa iekrātā pieredze gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī Latvijas basketbola resursu pārzināšana ir tieši tas, kas vajadzīgs Latvijas valstsvienībai.
"Kļūt par Latvijas valstsvienības galveno treneri ir augsts mana darba novērtējums, gods un atbildība," LBS citē jauno izlases vadītāju. "Iepriekšējos gados kopā esam izveidojuši uzvarošu komandu. Spēlētāji valstsvienības kreklā vienmēr darbojās ar degsmi, neatlaidību un atbildību. Kopā atradīsim veidus, kā turpināt komandas attīstību jaunos izaicinošos apstākļos."
Latvijas vīriešu basketbola izlase mēneša sākumā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā viesos ar rezultātu 72:92 (16:23, 20:31, 18:16, 18:22) piekāpās Polijas valstsvienībai, piedzīvojot trešo zaudējumu četrās spēlēs.
Pirmajās kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju, bet februāra izskaņā savā laukumā Polijai piekāpās ar 82:84.
F grupā pēc četrām spēlēm Polijai ir četras uzvaras, Nīderlandei — divas, bet Latvijai un Austrijai — pa vienai. Trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku un no šī sešinieka trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
