Realitātes seriāla "Ģimene burkā" zvaigzne Estere Bindre vairs nav brīva meitene – viņa nākusi klajā ar paziņojumu par jauna mīlas stāsta sākumu. Romantiskās pārmaiņas viņas ikdienā iezīmējis īpaši krāšņs žests: mīļotais puisis iepriecinājis Esteri, nosūtot iespaidīgu sarkano rožu klēpīti.
Kad pie mājokļa durvīm parādījās kurjers, Estere nemaz nenojauta, kas viņu sagaida. Lai gan mamma Agrita jau iepriekš izteica minējumus par ziedu sūtījumu, pati jauniete bija noskaņota skeptiski, pieļaujot, ka tiek piegādāta pārtika. Kā smej pati Estere, tieši gardas maltītes parasti ir īstā atslēga uz viņas labvēlību. Tomēr, ieraugot dāvanu, viņas emocijas uzvirmoja: "Ak, Dievs, cik tas ir mīļi!"
Neslēpjot prieku un vieglu mulsumu, meitene apliecināja, ka sūtījums ir no viņas partnera. Pēc neilga mirkļa sekoja arī ilgi gaidītais apstiprinājums: "Es esmu oficiāli attiecībās!"
Lai gan Esterei nebija viegli par tik personiskiem jautājumiem runāt publiski un kameras priekšā viņa šķita nedaudz apmulsusi, saņemtais uzmanības apliecinājums viņu aizkustināja līdz sirds dziļumiem. Viņa neslēpj, ka šāds žests viņas dzīvē ir nebijis notikums: "Tādu pušķi man vēl neviens vīrietis nebija dāvinājis. Ļoti skaisti!"
Ziedu saņemšanas brīdī klāt bija arī Agrita, kura vēroja meitas patieso reakciju. Viņa pamanīja, ka Estere uz mirkli burtiski zaudēja valodu un kļuva neierasti kautrīga. Agrita šo mirkli raksturoja ļoti tēlaini: "Aj, nu, Estere bija kautrīga un tāda apmulsusi. Tāda, nu, kā maza dūdiņa! Ak, dieniņās, actiņas mirdz – nezina, ko darīt!"
Mamma ar humoru piebilda, ka meitas prieks bijis tik liels, ka viņas acīs varēja saskatīt teju visu naksnīgo debesu mirdzumu.
