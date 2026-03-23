Pirmdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +10..+14 grādus, vien dažviet piekrastē saglabāsies nedaudz vēsāks laiks, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums būs mainīgs, saulainākā diena gaidāma Kurzemē. Vietām iespējams īslaicīgs lietus.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidāmi nokrišņi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13 grādiem.
Pirmdienas rītā mākoņi daļēji klāj Latvijas debesis un nav nokrišņu. Pūš lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Gaisa temperatūra pulksten 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -2,7 grādiem Madonā un -2,1 grāda Rucavā līdz +2,1 grādam Alūksnē un +2,4 grādiem Jēkabpilī. Liepājas lidostā tobrīd bija -4 grādi.
Rīgā agrā rītā daudz mākoņu, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 1-3 metri sekundē, gaisa temperatūra -1..+2 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +5,7 grādiem Ventspils ostā līdz +13,4 grādiem Daugavpilī.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 22. martā bija +23..+24 grādi Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -14..-15 grādi Islandē un Alpu kalnos.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
