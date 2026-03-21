Vidusjūrā starp Maltu un Itāliju dreifē smagi bojāts Krievijas tankkuģis "Arctic Metagaz", kas var radīt nopietnus draudus videi, brīdina Eiropas valstu amatpersonas un vides aizsardzības organizācijas.
Kuģis tika bojāts marta sākumā pēc sprādzieniem un ugunsgrēka, un kopš tā laika tas nekontrolēti pārvietojas jūrā bez apkalpes. Tankkuģis pārvadā ievērojamu daudzumu sašķidrinātās dabasgāzes, kā arī degvielu, kas palielina eksplozijas un piesārņojuma risku.
Itālijas Ministru padomes sekretārs Alfredo Mantovano brīdinājis, ka situācija ir ļoti bīstama. "Risks ir milzīgs, un kuģis var eksplodēt jebkurā brīdī," viņš sacīja intervijā medijam "Radio 24". Vairākas Eiropas Savienības valstis kopīgā vēstulē Eiropas Komisijai norādījušas, ka bojātais kuģis rada nopietnu lielas ekoloģiskas katastrofas risku.
Saskaņā ar amatpersonu sniegto informāciju kuģī joprojām atrodas simtiem tonnu degvielas un liels daudzums gāzes. Pēc ugunsgrēka apkalpe kuģi pameta, un to vēlāk izglāba Lībijas krasta apsardze.
Krievija apgalvo, ka kuģis bojāts Ukrainas jūras dronu uzbrukumā, savukārt Ukraina šos apgalvojumus nav komentējusi.
Tikmēr Itālijas un Maltas iestādes turpina uzraudzīt tankkuģa kustību, jo pastāv bažas, ka tas varētu pietuvoties Eiropas piekrastēm. Vides organizācija "WWF" brīdinājusi, ka iespējama degvielas noplūde vai potenciāls sprādziens varētu radīt ilgstošu piesārņojumu reģionā ar īpaši augstu bioloģisko daudzveidību.
