Latvijas futbola izlase Spānijā gatavojas UEFA Nāciju C līgas pārspēlēm pret Gibraltāru.
Pirmā spēle ceturtdien 19.00 izbraukumā, tiešraide kanālā LTV7. Atbildes cīņa 31. martā "Skonto" stadionā Rīgā. Latvijas izlase no svētdienas trenējas Spānijas pilsētā Esteponā. Roberts Uldriķis atminējies, ka šajā pašā viesnīcā komanda mitusi arī 2018. gadā, kad mūsējie pārbaudes spēlē pamanījās zaudēt Gibraltāram ar 0:1. Šodien valstsvienība pārbrauks uz Gibraltāru, bet Esteponā uzkavēsies vēl divas dienas pēc spēles un Latvijā ielidos svētdien.
Vakar Latvijas izlasei pievienojās Anglijas premjerlīgas klubu "Sunderland" pārstāvošais aizsargs Denniss Cirkins, kurš šoreiz juridisko formalitāšu dēļ vēl nespēlēs, bet iepazīsies ar komandu un apstākļiem.
Gibraltārs ir mazs cinītis uz futbola kartes, šobrīd pasaules rangā 202. vieta no 210 komandām. Eiropā aiz viņiem ir Lihtenšteina un Sanmarīno – tieši abām šīm izlasēm Gibraltārs bija priekšā UEFA Nāciju D līgas grupā. Pret visiem šiem punduriem Latvija pamanījusies paklupt. 2018. gada zaudējums maksāja amatu Aleksandram Starkovam, kuram trešais piegājiens pie izlases stūres noslēdzās pēc nepilna gada darba. Pārējās trīs tikšanās reizēs Latvija bija pārāka, bet 2022. gada Pasaules kausā 3:1 uzvaras nāca grūti, īpaši mājas spēlē, kur Vladislavs Gutkovskis un Andrejs Cigaņiks vārtus guva 85. un 89. minūtē. Izbraukumā mūsējie nonāca zaudētājos, pārsvaru iegūstot otrajā puslaikā, kad izcēlās Roberts Uldriķis un Raimonds Krollis.
Pērn Pasaules kausa kvalifikācijā Gibraltārs zaudēja visās astoņās spēlēs, bet guva vārtus, turklāt izvirzījās vadībā abos mačos pret Melnkalni (1:3 un 1:2), kā arī pret Fēru salām. Daļu izlases veido vietējās čempiones "Lincoln Red Imps" spēlētāji, kas šosezon UEFA Konferences līgā uzvarēja poļu Poznaņas "Lech" un čehu Olomoucas "Sigma", atņemot punktus arī horvātu "Rijeka". Klubā gan kodolu veido leģionāri. Taču Gibraltāram ir arī citi kājbumbas lietpratēji no Spānijas pēc spēka otrās līgas, Anglijas zemākajām līgām.
Latvija UEFA Nāciju D līgā aizpērn Paolo Nikolato vadībā konkurencē ar Ziemeļmaķedoniju, Albāniju un Fēru salām ieguva četrus punktus, paliekot pēdējā vietā. Pēc spēlēm pret Gibraltāru tiks lemts, vai turpināt sadarbību ar itāliešu speciālistu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu