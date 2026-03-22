ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss izpelnījies kritiku pēc izteikumiem par degvielas cenu pieaugumu Savienotajās Valstīs, tajā vainojot bijušā prezidenta Džo Baidena politiku.
Uzrunājot publiku pasākumā Ziemeļkarolīnas pilsētā Rokimountā, Venss sacīja, ka pašreizējā situācija esot saistīta ar problēmām, ko atstājusi iepriekšējā administrācija. "Visa šī saruna notiek situācijā, kurā mūs atstāja Džo Baidens. Degvielas cenas šodien ir tādas, kādas tās ir, jo Donalds Tramps palīdzēja tās samazināt, bet Baidena administrācijas laikā tās bija ārkārtīgi augstas," viņš teica.
Vienlaikus viceprezidents uzsvēra arī enerģētiskās neatkarības nozīmi. "Mums jāpaļaujas uz saviem cilvēkiem un savu enerģiju," norādīja Venss, piebilstot, ka Amerikas Savienotajām Valstīm jācenšas saglabāt enerģētisko dominanci.
Taču degvielas cenu pieaugums noticis laikā, kad saasinājusies spriedze Tuvajos Austrumos, tostarp konfliktā ar Irānu.
Vensa izteikumi izraisījuši kritiku sociālajos tīklos un politisko komentētāju vidū. Digitālās platformas komentētājs Alekss Kols ironiski norādījis, ka "MAGA kustības ekonomika dažkārt izklausās pēc astroloģijas cilvēkiem, kuri nav apguvuši pilsoniskās zinības".
Kāds platformas "X" lietotājs rakstīja: "Ir 2026. gads — tā vairs nevar būt Baidena vaina. Viņš neuzsāka karu ar Irānu. Tas bija Tramps."
Savukārt cits komentētājs ironizēja, sakot: "Drīz viņi vainos arī Džordžu Vašingtonu par to, ka vispār tika izveidota valsts."
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
