ASV Teksasas štatā 11. martā ar nāvējošu injekciju izpildīts nāvessods vīrietim, kurš 2013. gadā nogalināja savu partneri un viņas astoņus gadus veco dēlu. 51 gadu vecais Sedriks Rikss tika pasludināts par mirušu pulksten 18.55 pēc vietējā laika Hantsvilas cietumā pēc nāvējošas devas ievadīšanas.
Rikss tika notiesāts par 30 gadus vecās Roksanas Sančesas un viņas dēla Entonija Figerovas slepkavību sievietes dzīvoklī Bedfordā, Dalasas–Fortvērtas piepilsētā. Uzbrukumā smagi cieta arī Sančesas vecākais dēls Markuss Figerova, kurš tika sadurts vairāk nekā 20 reizes, bet izdzīvoja, izliekoties par mirušu. Viņš bija viens no nāvessoda izpildes lieciniekiem.
Pirms nāvessoda izpildes Rikss vairākas reizes atvainojās upuru tuviniekiem. "Es gribu pateikt, ka man ir ļoti žēl, ka es jums atņēmu Roksanu un Entoniju," viņš sacīja savā pēdējā paziņojumā. Vēršoties pie uzbrukumā izdzīvojušā Markusa Figerovas, viņš piebilda: "Es vienmēr esmu par tevi domājis, un man ir žēl, ka es atņēmu tev mammu un brāli."
Saskaņā ar tiesas materiāliem slepkavības notika pēc strīda starp Riksu un Sančesu. Kad sievietes dēli mēģināja iejaukties, Rikss paņēma virtuves nazi un sāka viņiem durt ar nazi. Pēc uzbrukuma viņš aizbēga, taču vēlāk tika aizturēts Oklahomas štatā.
Rikss bija otrais šogad Teksasā izpildītais nāvessods un sestais visā ASV. Teksasa vēsturiski ir štats, kurā ASV izpildīts visvairāk nāvessodu.
