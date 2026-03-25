Šodien, 25. martā, Latvijā daudzviet notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi.
Rīgā plkst. 11 Latvijas politiski represēto biedrību pārstāvji, represēto tuvinieki, amatpersonas pulcēsies pie Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla "Vēstures taktīla" Latviešu strēlnieku laukumā. Pieminot un godinot 1949. gada komunistiskā genocīda politisko represiju upurus, pasākuma dalībnieki pie memoriāla noliks ziedus.
Šogad aprit 77 gadi, kopš 1949. gada 25. martā Baltijas valstīs sākās deportācijas akcija "Krasta banga", kuras laikā 42 125 Latvijas iedzīvotājus izsūtīja mūža nometinājumā uz Sibīriju.
Galvaspilsētā arī citur norisināsies atceres brīži un piemiņas koncerti. Plkst. 10 pie dzelzceļa stacijas "Šķirotava" notiks piemiņas brīdis. Plkst. 18, Latvijas Kara muzejā paredzēts koru koncerts "Es cerēju dziedādams". Plkst. 19 Kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" izskanēs koncerts "Es vēlos mājās pārnākt". Plkst. 19 Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā notiks koncerts "Aizturētā elpa" ar orķestra "Rīga" dalību. Piemiņas koncerts "Aizvestajiem" plkst. 19 notiks Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Tajā piedalīsies Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris "Sõla", ērģelniece Ilze Reine un vijolnieks Arvīds Zvagulis.
