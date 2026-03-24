Reklāma
#auto #ceļi #rīga #skrejriteņi #vide

No 1. aprīļa aizliegs pašgājēju velosipēdu braukšanu pa ietvēm

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 24. marts, 14:21
"Bolt" velokurjers uz elektrovelosipēda.
Foto: Zane Bitere/LETA

Valdība otrdien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos grozījumus, kas tostarp paredz aizliegt no šā gada 1. aprīļa pašgājēju velosipēdu pārvietošanos pa ietvēm.

Reklāma

SM informē, ka valdība otrdien atbalstīja grozījumus, kas paredz pilnveidot transportlīdzekļu, īpaši elektroskrejriteņu un pašgājēju velosipēdu, reģistrācijas regulējumu, kā arī grozījumus Ceļu satiksmes likumā, lai veicinātu drošāku, efektīvāku un sabiedrībai draudzīgāku ceļu satiksmi.

Ministrijā skaidro, ka pērn 22. novembrī stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paredz noteikt regulējumu elektrovelosipēdam un pašgājēja velosipēdam. Tādējādi noteikumos ir nepieciešams paredzēt detalizētāku regulējumu šiem velosipēdu veidiem.

Ministrijā informē, ka viena no jomām, kur noteikts stingrāks regulējums, ir velosipēdiem un elektroskrejriteņiem, tostarp

aizliedzot pašgājēju velosipēdu pārvietošanos pa ietvēm.

Plānots, ka jaunais regulējums stāsies spēkā šā gada 1. aprīlī.

Tādējādi noteikumos izveidota jauna nodaļa, kas paredz vienotus reģistrācijas principus elektroskrejriteņiem, velosipēdiem, pašgājēju velosipēdiem, elektrovelosipēdiem un velorikšām, kā arī vienotu kārtību šo transportlīdzekļu veidu identificēšanai nepieciešamo datu noteikšanai, vienotu kārtību lietotāju maiņai, kā arī tiesību pārtraukšanai un citiem procesiem.

Vienlaikus grozījumi paredz nodalīt transportlīdzekļa turētāja atbildību, uzlabot dokumentu apriti un neizņemto numura zīmju un dokumentu apstrādes kārtību, kā arī aktualizēt reģistrācijas apliecībā un reģistrācijas uzlīmēs iekļaujamo informāciju atbilstoši Ceļu satiksmes likuma prasībām.

Grozījumi paredz nodrošināt transportlīdzekļa turētājam iespēju vienpusēji pārtraukt turējumu un ar to saistīto atbildību par pārkāpumiem ceļu satiksmē, pārtraucot reģistrāciju uz laiku, tiesiski nostiprināt Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) tiesības pievienot reģistrāciju pamatojošiem dokumentiem dokumentu atvasinājumus un noteikt skaidru kārtību neizņemtu numura zīmju un reģistrācijas apliecību iznīcināšanai, mazinot uzkrāto materiālu apjomu.

Tāpat precizēta reģistrācijas apliecībā iekļaujamā informācija atbilstoši Eiropas Savienības (ES) prasībām un nodokļu piemērošanai, kā arī noteikts elektroskrejriteņu un pašgājēja velosipēdu reģistrācijas uzlīmju tehniskais apraksts.

Savukārt izmaiņas Ceļu satiksmes noteikumos paredz uzlabot ceļu satiksmes drošību, pielāgojot noteikumus mūsdienu mikromobilitātes un citu pārvietošanās līdzekļu attīstībai, kā arī veicināt efektīvāku un plūstošāku satiksmes organizāciju.

Reklāma
Reklāma
Lai aizsargātu mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus,

noteikti stingrāki nosacījumi velosipēdistiem un elektroskrejriteņu vadītājiem, kad tie pārvietojas pa ietvēm,

pārejām un gājēju ceļiem, tostarp noteikts, ka pa ietvi nedrīkst pārvietoties pašgājēja velosipēdi. Pārvietošanās ierobežojumi mikromobilitātes rīkiem ir nozīmīgi gājēju drošībai, īpaši bērniem, senioriem un personām ar kustību traucējumiem. Tāpat, lai mazinātu konfliktus ar citiem satiksmes dalībniekiem, grozījumi paredz pārvietošanās kārtību ar sporta un atpūtas inventāru - skrituļslidām un monoriteņiem.

Tāpat ar grozījumiem uzlabos vides pieejamību personām ar invaliditāti, jo tiek paplašināts to personu loks, kuras var saņemt invalīdu stāvvietu izmantošanas karti atbilstoši faktiskajām aprūpes vajadzībām, nevis tikai vecumam. Ministrijā uzsver, ka līdzšinējā redakcija nepamatoti ierobežoja tiesības saņemt karti personām, kurām pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir nemainīgas vai pat pieaugošas aprūpes vajadzības.

Tāpat, lai uzlabotu vides pieejamību un mobilitāti personām ar invaliditāti, pašvaldībām tiek deleģētas tiesības izsniegt īpašas atļaujas, kas dos tiesības personām ar invaliditāti pārvietoties ar transportlīdzekli pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, lai piekļūtu savai dzīvesvietai.

Grozījumi noteikumos precizē arī sabiedriskajam transportam paredzēto luksoforu konstrukciju atbilstoši aktuālajiem nozares standartiem, kas uzlabo tehnisko atbilstību un novērš neskaidrības signālu uztveršanā. Jaunais regulējums paredz luksoforus ar baltiem signāliem, attiecināmiem uz sabiedrisko transportu, kas ļaus sabiedriskajam transportam pārvietoties neatkarīgi no kopējās plūsmas, veicinot tā drošību un regularitāti.

Tāpat attiecībā uz sabiedrisko transportu grozījumi paredz, ka sabiedriskajam transportam tiek dota priekšroka tramvaja sliežu ceļu izmantošanā un manevru veikšanā. Tas nodrošina sabiedriskā transporta kustības plūsmu un samazina kavējumus. Papildus tam noteikti atsevišķi aizliegumi traucēt sabiedriskajam transportam, kas palielina tā efektivitāti un samazina bīstamas situācijas krustojumos un pieturvietās, informē ministrijā.

Ar grozījumiem noteikts, ka apsardzes mobilā norīkojuma transportlīdzekļi varēs stāvēt pie apsargājamā objekta līdz trauksmes stāvokļa novēršanai, neievērojot 326. zīmes "Apstāties aizliegts" prasības, tādējādi uzlabojot drošību un ļaujot ātri reaģēt uz izsaukumiem.

Vienlaikus precizējumi noteikumos nosaka arī lauksaimniecības mašīntraktora maksimālo braukšanas ātrumu ceļu satiksmē — tas nedrīkst pārsniegt 60 kilometrus stundā. Minētā norma būs spēkā no 2026. gada 1. jūlija.

Saeima pērn novembrī pieņēma SM sagatavotos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas tostarp paredz stingrākas prasības pašgājēju velosipēdu uzraudzībā.

Grozījumi paredz pašgājēju velosipēdu obligātu reģistrāciju. Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kas nav reģistrēts, piemēros naudas sodu pašgājēja velosipēda vadītājam no 30 līdz 70 eiro apmērā.

Tāpat grozījumi paredz, ka pašgājēju velosipēdiem ir jābūt OCTA apdrošināšanai. Plānots, ka par OCTA neveikšanu, ja tas tiek izmantots ceļu satiksmē, pašgājēja velosipēda īpašniekam piemēros naudas sodu no 125 līdz 200 eiro apmērā.

Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma