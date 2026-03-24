No 1. aprīļa aizliegs pašgājēju velosipēdu braukšanu pa ietvēm

Valdība otrdien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos grozījumus, kas tostarp paredz aizliegt no šā gada 1. aprīļa pašgājēju velosipēdu pārvietošanos pa ietvēm.
SM informē, ka valdība otrdien atbalstīja grozījumus, kas paredz pilnveidot transportlīdzekļu, īpaši elektroskrejriteņu un pašgājēju velosipēdu, reģistrācijas regulējumu, kā arī grozījumus Ceļu satiksmes likumā, lai veicinātu drošāku, efektīvāku un sabiedrībai draudzīgāku ceļu satiksmi.
Ministrijā skaidro, ka pērn 22. novembrī stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paredz noteikt regulējumu elektrovelosipēdam un pašgājēja velosipēdam. Tādējādi noteikumos ir nepieciešams paredzēt detalizētāku regulējumu šiem velosipēdu veidiem.
Ministrijā informē, ka viena no jomām, kur noteikts stingrāks regulējums, ir velosipēdiem un elektroskrejriteņiem, tostarp
aizliedzot pašgājēju velosipēdu pārvietošanos pa ietvēm.
Plānots, ka jaunais regulējums stāsies spēkā šā gada 1. aprīlī.
Tādējādi noteikumos izveidota jauna nodaļa, kas paredz vienotus reģistrācijas principus elektroskrejriteņiem, velosipēdiem, pašgājēju velosipēdiem, elektrovelosipēdiem un velorikšām, kā arī vienotu kārtību šo transportlīdzekļu veidu identificēšanai nepieciešamo datu noteikšanai, vienotu kārtību lietotāju maiņai, kā arī tiesību pārtraukšanai un citiem procesiem.
Vienlaikus grozījumi paredz nodalīt transportlīdzekļa turētāja atbildību, uzlabot dokumentu apriti un neizņemto numura zīmju un dokumentu apstrādes kārtību, kā arī aktualizēt reģistrācijas apliecībā un reģistrācijas uzlīmēs iekļaujamo informāciju atbilstoši Ceļu satiksmes likuma prasībām.
Grozījumi paredz nodrošināt transportlīdzekļa turētājam iespēju vienpusēji pārtraukt turējumu un ar to saistīto atbildību par pārkāpumiem ceļu satiksmē, pārtraucot reģistrāciju uz laiku, tiesiski nostiprināt Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) tiesības pievienot reģistrāciju pamatojošiem dokumentiem dokumentu atvasinājumus un noteikt skaidru kārtību neizņemtu numura zīmju un reģistrācijas apliecību iznīcināšanai, mazinot uzkrāto materiālu apjomu.
Tāpat precizēta reģistrācijas apliecībā iekļaujamā informācija atbilstoši Eiropas Savienības (ES) prasībām un nodokļu piemērošanai, kā arī noteikts elektroskrejriteņu un pašgājēja velosipēdu reģistrācijas uzlīmju tehniskais apraksts.
Savukārt izmaiņas Ceļu satiksmes noteikumos paredz uzlabot ceļu satiksmes drošību, pielāgojot noteikumus mūsdienu mikromobilitātes un citu pārvietošanās līdzekļu attīstībai, kā arī veicināt efektīvāku un plūstošāku satiksmes organizāciju.