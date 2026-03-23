Turpinot epidemioloģisko izmeklēšanu, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) šodien reģistrējis vēl divus masalu saslimšanas gadījumus, liecina SPKC publicētā informācija.
Saslimis vēl viens pieaugušais un viens bērns.
Līdz ar to no masalu uzliesmojuma sākuma līdz šim kopā reģistrēti 19 saslimušie — trīs pieaugušie un 16 bērni.
SPKC norāda, ka visi saslimušie ir epidemioloģiski saistīti.
Visi līdz pagājušās darba nedēļas beigām saslimušie bērni bija no vienas skolas — Rīgas Valdorfskolas.
Latvijā turpmākās infekcijas izplatīšanas risks, jo īpaši nevakcinēto personu vidū, vērtējams kā augsts, informē SPKC. Turklāt SPKC norāda, ka nav iespējams apzināt visas kontaktpersonas, sevišķi gadījuma kontaktus publiskajās vietās.
SPKC aicina vecākus un ģimenes ārstus pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu. Atbilstoši vakcinācijas kalendāram pirmā vakcinācija veicama 12-15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija — septiņu gadu vecumā.
Ja vakcinācija nav veikta atbilstošajā vecumā, personām ir iespēja to saņemt kā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu līdz 25 gadu vecumam.
SPKC atgādina, ka masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes — paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas — stingri ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.
