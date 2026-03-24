No amata atstādināts ar kriminālizmeklēšanu saistītais Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics.
Kā informēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara padomniece Sabīne Spurķe, Balševics atstādināts, "ņemot vērā sabiedrības intereses saistībā ar publiski izskanējušu informāciju par iespējamu iesaisti informācijas tehnoloģiju iepirkumu ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgā nodošanā". VARAM un Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) pilnībā sadarbojoties ar tiesībsargājošām iestādēm.
Ministrijā skaidro, ka iestādes vadītājs var uz laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu mēnesi, atstādināt ierēdni no amata pienākumu pildīšanas, pārtraucot darba samaksas izmaksu no atstādināšanas dienas, ja tas nepieciešams sabiedrības interešu, drošības vai veselības aizsardzībai.
Pats E. Balševics uzskata, ka pieņemtais lēmums par viņa atstādināšanu ir piesardzības solis, kas vērsts uz to, lai novērstu jebkādas iespējamās šaubas un reputācijas riskus, kā arī lai nodrošinātu objektīvu situācijas izvērtēšanu. Viņš pauda, ka ir ieinteresēts pilnīgā un caurskatāmā apstākļu noskaidrošanā.
Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts VARAM valsts sekretārs Balševics, VDAA amatpersona un uzņēmējs. Savukārt Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā kriminālprocesā par iespējamu krāpšanos 1,5 miljonu eiro vērtos valsts pārvaldes IT iepirkumos apcietinājums piemērots trim personām, no kurām viena ir valsts amatpersona.
Aizturēta tika 21 persona, 18 no viņiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" svētdien vēstīja, ka EPPO sāktajā kriminālprocesā apcietinājums piemērots arī Satiksmes ministrijas publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam. Kriminālprocess sākts pagājušā gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā. Pirmdien Satiksmes ministrija informēja, ka ministrijas vadība pieņēmusi lēmumu Bideru atstādināt no darba pienākumu izpildes līdz apstākļu noskaidrošanai.
Dabas aizsardzības pārvalde 19. martā informēja, ka Jorens Liopa atstādināts no viņa pašreizējā amata. Valsts digitālās attīstības aģentūras direktora amatu Liopa pērnvasar zaudēja pēc tam, kad tika konstatētas vairākas nepilnības IT nodrošinājumā pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās. Vēlāk Liopa tika iecelts par DAP Dabas aizsardzības departamenta direktores vietnieku.
